На Прикарпатье требуют отставки председателя ОГА, которого СМИ связывают с Медведчуком



















Под стенами Ивано-Франковской областной государственной администрации состоялся митинг с требованием уволить руководителя области Андрея Бойчука, которого связывают с близким бизнес-окружением Виктора Медведчука. Об этом сообщает "Апостроф".

Фото из открытых источников

Репортаж с митинга опубликовало "Місто" на своем канале в YouTube.





"Губернатором Ивано-Франковской области является ставленник Кремля. А именно близким человеком к куму Путина Виктору Медведчуку. В это нелегкое время, когда наши ребята гибнут на востоке Украины за то, чтобы мы имели мирное небо над головой, у нас в области затаился враг внутренний — на должности руководителя. Учитывая вышеизложенное, требуем немедленно освободить Андрея Бойчука с должности председателя ОГА", — заявил во время выступления один из организаторов митинга Иван Козловский.

Митингующие требуют, чтобы президент Владимир Зеленский приехал в Ивано-Франковскую область и поручил СБУ проверить Бойчука на причастность к связям с Виктором Медведчуком и ФСБ.

Козловский в беседе с журналистами акцентировал на существовании фото, где губернатор Бойчук отдыхает с Петром Белзом, которого СМИ связывают с Медведчуком. Этот снимок публикует издание "Апостроф".





"Из неофициальных источников у нас есть информация, что губернатор и Петр Белз готовят акцию по своему отбеливанию. Они ведут переговоры с ребятами из АТО и планируют поехать на дачу Медведчука и устроить там беспорядки, на фоне которых будет записано лживое обращение о том, что губернатор не причастен к Медведчуку и его компании", — заявил он.

Как говорится в недавней статье "Міста", Петр Белз — генеральный директор компании "Анвитрейд", контролирующей работу нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".

"Куратором Бэлза называют израильского бизнесмена Нисана Моисеева, чья компания "Глуско Украина" является импортером сжиженного газа из России, а именно с заводов "Роснефти". Моисеев развивает собственную сеть заправок под торговой маркой "Глуск" на месте бывших АЗС ТНК. Также Нисан Моисеев — бизнес-партнер и друг кума Путина Виктора Медведчука. В ноябре 2016 журналисты "Радио Свобода" зафиксировали, как Медведчук с Моисеевым на частном самолете вместе прилетели из Москвы в Киев", — пишет издание "Місто".

За неделю участники акции пообещали следующий митинг, если не появится реакции со стороны президента Зеленского.

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