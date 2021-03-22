На Прикарпатье требуют отставки председателя ОГА, которого СМИ связывают с Медведчуком

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Станислав Молчанов
Под стенами
Ивано-Франковской областной государственной администрации состоялся митинг с
требованием уволить руководителя области Андрея Бойчука, которого связывают с
близким бизнес-окружением Виктора Медведчука. Об этом сообщает "Апостроф".
Фото из открытых источников
Репортаж с
митинга опубликовало "Місто" на своем канале в YouTube.
Митингующие
требуют, чтобы президент Владимир Зеленский приехал в Ивано-Франковскую область
и поручил СБУ проверить Бойчука на причастность к связям с Виктором Медведчуком
и ФСБ.
Козловский в
беседе с журналистами акцентировал на существовании фото, где губернатор Бойчук
отдыхает с Петром Белзом, которого СМИ связывают
с Медведчуком. Этот снимок публикует издание "Апостроф".
Как говорится
в недавней статье "Міста", Петр Белз — генеральный директор компании
"Анвитрейд", контролирующей работу нефтепродуктопровода
"Самара-Западное направление".
За неделю
участники акции пообещали следующий митинг, если не появится реакции со стороны
президента Зеленского.
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