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На польско-белорусской границе растет напряжение: СМИ узнали причину

На границе неспокойно из-за прибытия новых мигрантов

сегодня, 14:58
Автор:
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Кравцев Сергей
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На границе Беларуси и Польши растет напряжение из-за увеличения количества мигрантов, которые пытаются попасть на территорию Европейского Союза. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

На польско-белорусской границе растет напряжение: СМИ узнали причину

Граница Польши и Беларуси. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что в окружении густых лесов десяток людей ютились у ограждения с острыми концами вдоль белорусской границы, ожидая возможности перелезть через нее или отодвинуть планки, чтобы направиться на запад в Польшу. С другой стороны, вооруженные польские пограничники и солдаты ходили и ездили туда-сюда, пристально следя за группой, которая состояла преимущественно из молодых людей с Ближнего Востока, некоторые из них были помечены порезами от острой проволоки.

В издании напомнили, что Польша и ЕС обвинили Беларусь и Россию в том, что с 2021 года эти страны пытаются распространять хаос, выталкивая мигрантов через границу в рамках того, что Варшава называет "гибридной войной". В то же время в Минске и Москве отрицают такие обвинения.

Как рассказали в польском правительстве, количество людей, прибывающих в страну, становится больше. В результате действий мигрантов 28 мая умер пограничник, который получил травмы во время столкновений с ними. Поэтому теперь правительство премьер-министра Дональда Туска хочет создать специальную зону, чтобы ограничить их действия.

"Эта граница, к сожалению, не является безопасной. Цель этой зоны — гарантировать, что никто не подвергнется такому нападению, которому подвергаются польские солдаты", — отметил заместитель министра обороны Павел Залевский в интервью агентству Reuters.

Журналисты отмечают, что согласно нынешним договоренностям, мигранты могут просить временную защиту в Польше. Одним из тех, кому удалось перелезть через забор, был Ноаман Аль-Хемьяри, 24-летний графический дизайнер из Йемена.

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