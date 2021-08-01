На пляжах в Бердянске выросли горы водорослей

BTC/USD
41105.03
ETH/USD
2588.83
LTC/USD
144.59
USD/UAH
26.95
EUR/UAH
32.20
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
В Бердянске после нашествия медуз и комаров наслаждаться
морем отдыхающим мешает новая напасть – ветер прибил к побережью Бердянского
залива тонны зеленых водорослей. Об этом сообщает местное издание
PRO.berdiansk.biz.
Бердянск (фото из открытых источников)
Морская трава заполонила практически все пляжи в Бердянском
заливе.
На некоторых пляжах арендаторы расчищают водоросли бульдозерами, но к утру течение снова прибивает огромное количество морской травы, которая доставляет дискомфорт для отдыхающих.
Арендаторы городского пляжа, к решению проблемы подошли
глобально. Так как их территория находится в условном кармане залива, то туда
течением прибивает огромное количество морской травы, которая доставляет
огромный дискомфорт для отдыхающих.
С 5-ти утра в субботу, территорию береговой линии 3-го пляжа расчищали от морской травы бульдозером. Как рассказал арендатор пляжа Алексей Алексеенко, городская власть эту проблему или не видит или думает, что она сама как-то решиться.
Напомним, прошлым летом украинцы не перестают удивляться нашествию медуз на отечественных морских курортах. Так, отдыхающие в Бердянске показали сотни медуз в море и вблизи него. Видео опубликовано в Youtube. В ролике можно увидеть, как люди на лодке буквально рассекают морем с сотнями медуз, убирая их с пути веслами. Кроме того, впечатляющие кадры автор видео снял и на берегу. Как видим, особенно интересны выброшенные из моря медузы детям.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости