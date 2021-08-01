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На пляжах в Бердянске выросли горы водорослей

Арендаторы городского пляжа, к решению проблемы подошли глобально

сегодня, 20:55
Автор:

Ольга Чародий

В Бердянске после нашествия медуз и комаров наслаждаться морем отдыхающим мешает новая напасть – ветер прибил к побережью Бердянского залива тонны зеленых водорослей. Об этом сообщает местное издание PRO.berdiansk.biz.

На пляжах в Бердянске выросли горы водорослей

Бердянск (фото из открытых источников)

Морская трава заполонила практически все пляжи в Бердянском заливе.

"Плотный слой морской травы и на берегу, и в воде прибитый течением и ветром с южного направления. Отдыхающие говорят, что метров 10-15 от берега травы уже нет, но расстояние до чистой воды надо еще преодолеть", – пишет издание.

На некоторых пляжах арендаторы расчищают водоросли бульдозерами, но к утру течение снова прибивает огромное количество морской травы, которая доставляет дискомфорт для отдыхающих.

На пляжах в Бердянске выросли горы водорослей - фото 2

Арендаторы городского пляжа, к решению проблемы подошли глобально. Так как их территория находится в условном кармане залива, то туда течением прибивает огромное количество морской травы, которая доставляет огромный дискомфорт для отдыхающих.

С 5-ти утра в субботу, территорию береговой линии 3-го пляжа расчищали от морской травы бульдозером.  Как рассказал арендатор пляжа Алексей Алексеенко, городская власть эту проблему или не видит или думает, что она сама как-то решиться.

Напомним, прошлым летом украинцы не перестают удивляться нашествию медуз на отечественных морских курортах. Так, отдыхающие в Бердянске показали сотни медуз в море и вблизи него. Видео опубликовано в Youtube. В ролике можно увидеть, как люди на лодке буквально рассекают морем с сотнями медуз, убирая их с пути веслами. Кроме того, впечатляющие кадры автор видео снял и на берегу. Как видим, особенно интересны выброшенные из моря медузы детям.


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Источник: https://pro.berdiansk.biz/ne-meduzami-edinymi-na-pljazhah-berdjanska-ocherednaja-napast/
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