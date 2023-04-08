На пенсию в 60 лет: в Пенсионном фонде рассказали, можно ли докупить страховой стаж

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Кравцев Сергей
Все функции и возможности, доступные в системе пенсионного страхования в Украине ранее доступны и сегодня. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Пенсия. Фото: из открытых источников
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Как отметили в ПФУ, закон Украины от 04.11.2022 № 2734-IX об упрощении механизма участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании только дополняет и расширяет механизм добровольного участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании.
Стоит напомнить, законом определены требования о наличии стажа для выхода на пенсию по достижении 60, 63 или 65 лет.
Для выхода на пенсию в 60 лет в 2023 году необходимо иметь не менее 30 лет страхового стажа. Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит уже аж 35 лет.
В случае если страхового стажа не хватает, граждане могут заплатить единый взнос и получить право на пенсию.
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