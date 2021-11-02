На основе ПЦР-теста украинцы смогут получить сертификат: как это сделать

Украинцы смогут сформировать сертификат в "Дии" после того, как сделали ПЦР-тест на COVID-19. Об этом сообщил руководитель Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров на своей странице в Facebook.



Украинцы смогут протестировать новый сертификат, фото пресс-службы портала Дия

Пока такие услуги возможны для тех, кто сдал биологический материал на тестирование в некоторых лабораториях, участвующих в бета-тестировании электронных документов на портале "Дия".

Итак, сертификаты сформировать могут граждане, сдавшие тесты в лабораториях "ДІЛА", " Эскулаб", " Смартлаб" и " Днепролаб". Также украинцы могут написать свои замечания и предложения для разработчиков.

Чтобы протестировать новый вид сертификата, нужно зарегистрироваться на сайте team.diia.gov. Сейчас желающих, прошедших регистрацию, уже более тысячи человек. При регистрации следует указать операционную систему смартфона, номер телефона, имя и фамилию.

Как сообщил министр, когда проведут бета-тестирование нового вида сертификатов, тогда в "Дии" украинцы смогут генерировать электронные сертификаты после прохождения ПЦР-теста в других медицинских лабораториях Украины. Напомним, что такой сертификат на основе теста действует только трое суток — 72 часа.



В настоящее время в приложении уже более пяти миллионов граждан сформировали COVID-сертификаты.



Как сообщал портал "Комментарии", украинцы поделились опытом генерирования сертификатов в "Дии" и пожаловались, что система проверки лица подвисает и работает через раз. Потому некоторые граждане не могут сгенерировать электронный документ. О проблемах с порталом автор поста написал в социальной сети.





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