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На онлайн-платформе "Дія. Цифровое образование" появились новые курсы

Новые образовательные возможности на платформе "Дія. Цифровое образование"

сегодня, 18:35
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Амбарцумян Анна

Министерство цифровой трансформации Украины представило новые обучающие курсы на национальной онлайн-платформе "Дія. Цифровое образование". Эта инициатива нацелена на то, чтобы каждый гражданин мог бесплатно овладеть современными цифровыми навыками, которые пригодятся в работе и обучении, способствуя профессиональному и личностному росту.

На онлайн-платформе "Дія. Цифровое образование" появились новые курсы

Дія. Цифрова освіта. Фото из открытых ресурсов

На платформе доступны образовательные сериалы, обеспечивающие качественное обучение в удобном формате. Среди новинок – курс от ЮНИСЕФ для воспитателей и педагогов дошкольных учреждений под названием "Качественная образовательная среда детского сада". Этот сериал дает рекомендации по организации благоприятной образовательной среды по методике ECERS-3, а также советы по эффективному сотрудничеству воспитателей с родителями и опекунами. Его цель – поддержать всестороннее развитие детей и активизировать участие педагогов в реформах в сфере дошкольного образования.

Кроме того, новый образовательный сериал "Противоминная безопасность" предоставляет жизненно важные знания о минных угрозах и опасных предметах. В условиях, когда Украина является одной из самых замененных стран мира, важно, чтобы граждане были осведомлены об окружающих их рисках.

Еще один сериал, "Учимся вместе", создан для поддержки родителей и учителей в оказании помощи детям в период войны, отвечая на сложные вопросы их эмоционального состояния и психического здоровья.

Напомним, Минцифра запустила первый официальный брак по видеосвязи в Дії. Этот сервис в Минцифри называют "революционным", поскольку полностью меняет подход к предоставлению государственных услуг. Брак в Дії теперь позволяет украинцам жениться в любой точке страны или мира и при любых обстоятельствах, что очень актуально в условиях полномасштабной войны.



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Источник: https://osvita.diia.gov.ua/
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