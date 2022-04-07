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На оккупированной части Запорожской области оккупанты готовятся вручать повестки мужчинам

Началась перепись мужского населения, повестки им не вручаются, но все к тому идет

7 апреля 2022, 10:57
Автор:

Кравцев Сергей
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В Запорожской области оккупанты начали брать на учет мужчин. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире информационного телемарафона заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

На оккупированной части Запорожской области оккупанты готовятся вручать повестки мужчинам

Российские войска. Фото: из открытых источников

Мэр Мелитополя допустил, что оккупанты будут использовать украинцев в качестве живого щита. Воевать на стороне страны-агрессора украинцев вряд ли заставят, потому что не доверяют украинцам, но запросто могут использовать мужчин, как прикрытие от ударов ВСУ.

Федоров рассказал о том, что несколько дней назад россияне начали останавливать мужчин в Васильевке на блокпосте. Оккупанты активно собирают данные мужчин, берут их контакты. Пока что не зафиксировано случаев, что украинцам на оккупированных территориях начали вручать повестки, заставляя воевать на стороне РФ, но есть основания, что на такой шаг россияне могут тоже пойти.

Иван Федоров считает, что оккупационные войска не могут ничего поделать ВСУ, кроме того у оккупантов огромная демотивация, нет желания продолжать воевать, но есть приказ от военного командования, которого ослушаться нельзя. Чтобы отбиться от атак украинских защитников россияне и могут пойти на то, чтобы использовать украинских мужчин, как прикрытие.

Также Федоров отметил, что в Мелитополе колаборанты вовсю занимаются мародерством. Мародерство поощряют российские военные, поэтому грабеж идет полным ходом. В первую очередь, по наводке колаборантов оккупанты приходили к предпринимателям, требовали от них отдать все деньги и имущество. Теперь просто ходят по квартирах, выламывая двери и забирая абсолютно все вещи – от каких-то ценностей до бытовой техники.

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Обсуждения

дондик

7 апреля 2022, 10:19

Какой то бред, кто пойдет за орков воевать?

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