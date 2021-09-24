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На оккупированном Донбассе проводят «реформирование» сферы образования

В СБУ есть факты институционального присутствия России на украинских территориях

сегодня, 17:40
Автор:

Козлова Альбіна








На оккупированной части Донбасса с 2016 года образование реформируют под стандарты России. Об этом сообщают в пресс-службе Службы безопасности Украины.

На оккупированном Донбассе проводят «реформирование» сферы образования

В образовании на оккупированных территориях проводят реформы, фото из открытых источников

Сообщается, что работникам Службы безопасности стали известны факты реформ образования и науки для жителей оккупированной территории. Это доказывает институциональное присутствие России на украинских территориях. Там уже завершается переход учебных заведений на российские стандарты.

Также известно, что в РФ признают дипломы о высшем образовании, которые выдали учреждения "ДНР" в соответствии с указом президента № 74 от 2017 года. Теперь дипломы "ДНР" хотят вносить в государственный реестр РФ. С 2014 года более 8000 человек получили дипломы государственного образца России.

Известно, что в письме в местные органы Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров позволил провести единый государственный экзамен на базе образовательных учебных заведений "ДНР".

Об этом ходатайствовал первый заместитель председателя Комитета по вопросам образования и науки РФ Геннадий Онищенко. Сообщается, что Онищенко ездил на территорию Донбасса и вручал сертифицированные дипломы о высшем образовании.

Руководителем "Министерства образования ДНР" стал работник органов госбезопасности РФ Михаил Кушаков. Мужчина имеет звание подполковника запаса.

Как сообщал портал "Комментарии", крымская полиция совместно с СБУ задержала экс-военного, который предал присягу и вступил в формирование "самообороны Крыма".

Также мы писали, что СБУ разоблачила предприятие, которое работает на так называемую "ЛНР". Злоумышленники заплатили оккупационной администрации почти 19 млн российских рублей. Следователи СБУ установили, что предприятие, которое занимается продуктами питания было зарегистрировано в Луганске. В 2015 году его перерегистрировали в "ЛНР" и дальше начали работать на оккупантов.


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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-znaishla-dokazy-instytutsiinoi-prysutnosti-rf-na-okupovanii-chastyni-donechchyny
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