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На Львовской таможне нашли необычный груз с молитвой

На Львовской таможне в рейсовом автобусе нашли 900 баночек жидкости для вейпа и записку с молитвой

сегодня, 11:47
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Кравцев Сергей

В Шегинях в рейсовом автобусе таможенники обнаружили 900 баночек жидкости для вейпа, а в коробках вместе с товаром была записка с молитвой на русском языке. Об этом сообщили во Львовской таможне.

На Львовской таможне нашли необычный груз с молитвой

Товар, обнаруженный в рейсовом автобусе на Львовской таможне. Фото: Львовская таможня

При осмотре автобуса "Хеб – Киев" в техническом отделении работники таможни обнаружили 900 баночек по 30 мл с жидкостями для курения ELFLIQ NIC SALTS в заводской упаковке. В каждой из 9 картонных коробок, где содержались жидкости, была записка на русском языке: "Святой Николай Угодник, помоги".

По предварительным данным, стоимость товаров составляет 300 тыс. гривен.

На водителя составили протокол за недекларирование товаров, ввоз которых запрещен или ограничен. Ему грозит штраф и возможная конфискация товара.

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Источник: https://www.facebook.com/LVcustomsUA/posts/pfbid02AFeMHeqvXip1ELPcsaogXnq9mqD45sUDX9GhExFFkFsE9t7LujG1fatBenED4oAFl

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