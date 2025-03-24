На Львовской таможне нашли необычный груз с молитвой

В Шегинях в рейсовом автобусе таможенники обнаружили 900 баночек жидкости для вейпа, а в коробках вместе с товаром была записка с молитвой на русском языке. Об этом сообщили во Львовской таможне.

Товар, обнаруженный в рейсовом автобусе на Львовской таможне. Фото: Львовская таможня

При осмотре автобуса "Хеб – Киев" в техническом отделении работники таможни обнаружили 900 баночек по 30 мл с жидкостями для курения ELFLIQ NIC SALTS в заводской упаковке. В каждой из 9 картонных коробок, где содержались жидкости, была записка на русском языке: "Святой Николай Угодник, помоги".

По предварительным данным, стоимость товаров составляет 300 тыс. гривен.

На водителя составили протокол за недекларирование товаров, ввоз которых запрещен или ограничен. Ему грозит штраф и возможная конфискация товара.

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