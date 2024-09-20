Apple MacBook перевозили через таможню под видом подержанной сельхозтехники

19 сентября 2024 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении 2 сотрудников Волынской таможни, преступные действия которых нанесли государству ущерб на сумму более 53 млн грн. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

MacBook. Фото из открытых источников

Сейчас детективами НАБУ по поручению прокурора САП открыты материалы дела стороне защиты для ознакомления.

В рамках досудебного расследования установлено, что в течение октября – декабря 2020 года должностные лица Волынской таможни способствовали незаконному перемещению компьютерной техники "Apple" через международный пункт пропуска "Ягодин" без надлежащей уплаты таможенных платежей путем притворного импорта бывшей в использовании сельскохозяйственной техники, механического. оборудование и т.д.

Следствием задокументировано 8 эпизодов преступной деятельности должностных лиц Волынской таможни, умышленно не замечавших незаконное перемещение товаров, составлявших поддельные документы по результатам проведения таможенных формальностей, вносили в автоматизированную систему таможенного оформления "Инспектор" ложную информацию, чем незаконно минимизировали таможенные платежи.

25 июля 2024 г. лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Стало известно, сколько новых смартфонов iPhone покупают граждане Украины каждый месяц.

Владелец сети "ТехноЁж" Алексей Гулий во время дискуссионной панели на RAU EXPO 2023 заявил, что каждый месяц 60 тыс. украинцев становятся обладателями новых айфонов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Page .

По словам Алексея Гулия, такой показатель держался практически весь период с начала полномасштабного вторжения российских сил в феврале 2022 года. "То есть деньги в Украине есть. Они, пожалуй, в большинстве своем военные, и военным айфоны нужны для работы и не только", — сказал Гулий и добавил, что "на этом рынке все хорошо".