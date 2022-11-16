На кресло представителя НОК претендует депутат от пророссийской ОПЗЖ

Коллектив Федерации дзюдо Днепропетровской области выдвинул кандидатуру Михаила Кошляка на должность главы отделения Национального олимпийского комитета Украины в Днепропетровской области. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной Федерации дзюдо.

Михаил Кошляк. Фото: из открытых источников

Отмечается, что кандидатуру Кошляка выдвинули в ходе заседания Президиума Федерации дзюдо Днепропетровской области 7 ноября 2022 года. Кошляк не только руководит Федерацией, но также является депутатом Днепропетровского областного совета от пророссийской и уже запрещённой в Украине партии ОПЗЖ.

По информации издания "Бабель", Кошляк известен тем, что был фигурантом так называемого "дела Корбана" по факту организации преступной группировки. Ему вручили подозрение и содержали под стражей в СИЗО до тех пор, пока сам Геннадий Корбан не пошёл на сделку со следствием. Примечательно, что защитником Кошляка тогда был действующий замглавы ОП Андрей Смирнов.

Кошляка и Смирнова, согласно декларации чиновника, связывают тесные буквально "финансово-родственные" связи.

Два года тому назад Смирнов, например, декларировал получение займа в размере 9,8 млн грн от Ольги Астион – матери экс-депутата Днепропетровского облсовета Василия Астиона. А Михаил Кошляк приходится Ольге Астион сватом.

Напомним, недавно дочь Кошляка Елизавета выступила с хамскими нападками на украинский язык и заявила о "притеснениях русскоязычных".

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