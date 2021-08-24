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На концерте ко Дню Независимости "выступил" Кузьма: его "оживили" с помощью технологий (ВИДЕО)

Кузьма предстал на мероприятии в виде поющей нейросети

сегодня, 23:05
Автор:

Елизавета Черных

На концерте, приуроченном к 30-летию Независимости Украины, который проходит на НСК "Олимпийский" в столице, организаторам мероприятия удалось "оживить" погибшего украинского исполнителя Кузьму Скрябина (Андрея Кузьменко). При помощи современных технологий, артист "появился" на сцене с песней "Люди як кораблі". Об этом пишет OBOZREVATEL. 

На концерте ко Дню Независимости "выступил" Кузьма: его "оживили" с помощью технологий (ВИДЕО)

На концерте ко Дню Независимости "выступил" Кузьма - фото из открытых источником

Издание отмечает, что Кузьма предстал на мероприятии в виде поющей нейросети. 

"Одних артистов при жизни не понимают, других – забывают сразу после смерти. Но есть такие уникальные люди, как Кузьма. Он был модным, любимым, популярным – это не проходит и сейчас. Наоборот, у всех амплуа – поэта, телеведущего, музыканта – нам Кузьмы очень не хватает", — сообщили организаторы мероприятия. 

Напомним, что Андрей Кузьменко (Кузьма) — популярный украинский исполнитель, продюсер, телеведущий, вокалист группы "Скрябін". Певец трагически скончался вследствие дорожно-транспортного происшествия, возвращаясь с концерта в Кривом Роге. 

Также сообщалось, что сегодня, 24 августа, состоялось масштабное празднование 30-летия Независимости Украины. Эксперты для издания "Комментарии" подвели итоги мероприятия и рассказали, что получилось, что нет, и почему. Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов считает, что на празднование годовщины нашей независимости, украинской власти удалось привлечь достаточно большое количество иностранных делегаций. Но во многом это связано с тем, что за день до этого состоялся саммит Крымской платформы.

Адвокат, руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко считает, что власти удалось сделать красивую картинку и объединить общество вокруг празднования 30-летия Независимости Украины.



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Источник: https://news.obozrevatel.com/show/people/na-kontserte-ko-dnyu-nezavisimosti-ozhivili-kuzmu-s-ego-bessmertnyim-hitom-video.htm?_ga=2.75351762.1708967976.1629810874-227395441.1620644266&_gl=1*1iigx09*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTYyOTgzM
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