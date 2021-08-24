На концерте ко Дню Независимости "выступил" Кузьма: его "оживили" с помощью технологий (ВИДЕО)

На концерте, приуроченном к 30-летию Независимости Украины, который проходит на НСК "Олимпийский" в столице, организаторам мероприятия удалось "оживить" погибшего украинского исполнителя Кузьму Скрябина (Андрея Кузьменко). При помощи современных технологий, артист "появился" на сцене с песней "Люди як кораблі". Об этом пишет OBOZREVATEL.

На концерте ко Дню Независимости "выступил" Кузьма - фото из открытых источником

Издание отмечает, что Кузьма предстал на мероприятии в виде поющей нейросети.

"Одних артистов при жизни не понимают, других – забывают сразу после смерти. Но есть такие уникальные люди, как Кузьма. Он был модным, любимым, популярным – это не проходит и сейчас. Наоборот, у всех амплуа – поэта, телеведущего, музыканта – нам Кузьмы очень не хватает", — сообщили организаторы мероприятия.

Напомним, что Андрей Кузьменко (Кузьма) — популярный украинский исполнитель, продюсер, телеведущий, вокалист группы "Скрябін". Певец трагически скончался вследствие дорожно-транспортного происшествия, возвращаясь с концерта в Кривом Роге.

Также сообщалось, что сегодня, 24 августа, состоялось масштабное празднование 30-летия Независимости Украины. Эксперты для издания "Комментарии" подвели итоги мероприятия и рассказали, что получилось, что нет, и почему. Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов считает, что на празднование годовщины нашей независимости, украинской власти удалось привлечь достаточно большое количество иностранных делегаций. Но во многом это связано с тем, что за день до этого состоялся саммит Крымской платформы.

Адвокат, руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко считает, что власти удалось сделать красивую картинку и объединить общество вокруг празднования 30-летия Независимости Украины.





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