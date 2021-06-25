На какую сделку со следствием пошли Протасевич и его девушка

Оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега, решили заключить соглашение о сотрудничестве со следствием и дали признательные показания. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Республики Белорусь.

Роман Протасевич - фото из открытых источников

Правоохранители информируют, что в соответствии с законодательством пара ранее обратилась с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием и дала признательные показания.

" В ходатайстве они обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями ", — говорится в сообщении.

Также в белорусском Следкоме заявили, что именно в связи с этим журналисту и его подруге изменили меру пресечения на домашний арест.

Напомним, 25 июня в СМИ появилась информация о том, что оппозиционеру Роману Протасевичу и его девушке Софии Сапеге сменили меру пресечения с пребывания в СИЗО на домашний арест. В данный момент ранее задержанные молодые люди находятся в специальных съемных квартирах на территории Минска. Детали найдете в нашей статье.

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