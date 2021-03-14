На какие две вещи Билл Гейтс не готов тратить много денег

Американский предприниматель, сооснователь Microsoft Билл Гейтс назвал вещи, на которые он не тратит много денег.

Билл Гейтс (Фото: Jack Taylor / Getty Images)

Известно, что Билл Гейтс один из первых мужчин Силиконовой долины (вместе со Стивом Джобсом), который воплотил в жизнь новый образ миллионера без дорогущих брендов и аксессуаров. Предприниматель признался, что действительно не тратит огромные суммы на одежду и украшения.

Сооснователь Microsoft в отличие от других богатых людей, предпочитает бюджетные часы японского производителя Casio, а вот вкладывать деньги в Rolex — это не для него. Также он не зацикливается на одежде от мировых брендов. Билл Гейтс любит носить обычные свитера, классические рубашки и не обязательно, чтобы они были приобретены в дорогих бутиках.

Но вместе с этим, миллиардер отметил, что когда дело касается его жены, то на эти вещи он денег не жалеет. На подарок супруге он покупает лучшую одежду и украшения.

Своим примером сооснователь Microsoft показывает, что быть миллиардером — это не значит ходить в модной одежде, носить дорогие драгоценности и выставлять напоказ прочие вещи. Стиль Билл Гейтса достаточно сдержанный и простой, но вряд ли кто-то скажет, что у него нет вкуса. Миллиардер понимает, в какие вещи стоит вкладывать свои финансы, а в какие — нет.

Напомним, что американский миллиардер Билл Гейтс порекомендовал к просмотру три новых сериала, которые ему очень понравились.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что предприниматель Билл Гейтс назвал книгу, которую должен прочитать каждый. Это бизнес-литература, которая учит строить успешные организации, а затем ими управлять.

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