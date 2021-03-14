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На какие две вещи Билл Гейтс не готов тратить много денег

Билл Гейтс дал четкий и простой ответ

сегодня, 10:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Американский предприниматель, сооснователь Microsoft Билл Гейтс назвал вещи, на которые он не тратит много денег. 

На какие две вещи Билл Гейтс не готов тратить много денег

Билл Гейтс (Фото: Jack Taylor / Getty Images)

Известно, что Билл Гейтс один из первых мужчин Силиконовой долины (вместе со Стивом Джобсом), который воплотил в жизнь новый образ миллионера без дорогущих брендов и аксессуаров. Предприниматель признался, что действительно не тратит огромные суммы на одежду и украшения. 

Сооснователь Microsoft в отличие от других богатых людей, предпочитает бюджетные часы японского производителя Casio, а вот вкладывать деньги в Rolex — это не для него. Также он не зацикливается на одежде от мировых брендов. Билл Гейтс любит носить обычные свитера, классические рубашки и не обязательно, чтобы они были приобретены в дорогих бутиках.

Но вместе с этим, миллиардер отметил, что когда дело касается его жены, то на эти вещи он денег не жалеет. На подарок супруге он покупает лучшую одежду и украшения. 

Своим примером сооснователь Microsoft показывает, что быть миллиардером — это не значит ходить в модной одежде, носить дорогие драгоценности и выставлять напоказ прочие вещи. Стиль Билл Гейтса достаточно сдержанный и простой, но вряд ли кто-то скажет, что у него нет вкуса. Миллиардер понимает, в какие вещи стоит вкладывать свои финансы, а в какие — нет.

Напомним, что американский миллиардер Билл Гейтс порекомендовал к просмотру три новых сериала, которые ему очень понравились.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что предприниматель Билл Гейтс назвал книгу, которую должен прочитать каждый. Это бизнес-литература, которая учит строить успешные организации, а затем ими управлять.


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Источник: https://www.cnbc.com/2018/06/28/two-popular-items-bill-gates-refuses-to-spend-a-lot-of-money-on.html
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