На Изюмском направлении противник пополнил боеприпасы и горючее: куда теперь думает наступать

Изюмское направление – ключевое для России и именно оттуда российские войска начинают свое наступление в сторону ключевых городов Донбасса. Получив новое оружие, восстановив запасы горючего и материально-технических средств, враг подготовился к наступлению на Лиман и Северодонецк. Как сообщает издание "Комментарии", об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Танки. Фото из открытых источников

Продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее Северодонецкий район Луганской области, а также Каменка Ясиноватского района Донецкой области.



В Мариуполе враг до сих пор безрезультатно для себя штурмует "Азовсталь". Активно применяется авиация и артиллерия, однако успеха до сих пор нет.

В Слобожанском направлении враг поддерживает в полной готовности к применению определенные силы и средства противовоздушной обороны на территории Белгородской области. Продолжает сосредоточивать усилия на обороне занятых рубежей с целью предотвращения продвижения подразделений наших войск в направлении государственной границы Украины. Проводит воздушную разведку.



На Северском направлении противник продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Совершил обстрелы с применением реактивных систем залпового огня района пограничных населенных пунктов Большая Писаревка, Белополье, Краснополье и Юнаковка Сумской области.

Ожидается продолжение проведения демонстрационных действий противником вдоль участка государственной границы Украины с целью сковывания действий подразделений Вооруженных Сил Украины и недопущение их перегруппировки по другим направлениям.



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