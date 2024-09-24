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На ИТ рынке в Украине впервые за три года упало количество новых предпринимателей

Летом 2024 года количество новых ИТ ФЛПов в Украине упало на 21%

сегодня, 17:28
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Черновалова Кристина

Этим летом украинский рынок ИТ испытал серьезный спад. Количество новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП), занимающихся информационными технологиями, сократилось на 21% по сравнению с прошлым годом, и теперь их только 9,1 тысяч. Это даже на 48% меньше, чем в 2021 году. Общее количество новых ФЛП всех сфер по Украине также снизилось почти на 20%, до 73,6 тысячи.

На ИТ рынке в Украине впервые за три года упало количество новых предпринимателей

Регистрации новых ФЛП упали на 21%

Среди закрытых ФЛП в сфере ИТ было 8,8 тысяч, что в 2,6 раза больше по сравнению с тремя годами назад. В целом же количество прекращенных ФЛП в этом году на 9,38% меньше, чем в 2023 году.

На ИТ рынке в Украине впервые за три года упало количество новых предпринимателей - фото 2

На местном уровне наибольшее уменьшение новых регистраций наблюдалось в Донецкой, Ивано-Франковской, Черкасской, Николаевской областях и Киеве. Однако возросло количество женщин, регистрируемых как ФЛП: этим летом 62,5% всех новых ИТ ФЛП открыли женщины. Это больше, чем в предыдущие годы.

В отличие от этого, большинство закрывшихся в этом году ФЛП были мужчинами — 52,28%. Это процент также вырос по сравнению с прошлыми годами.

Читайте на портале "Комментарии" — За первые 6 месяцев 2024 года в Украине закрылось почти 92 тыс. ФЛП. Это на 54% более высокие показатели закрытия частными предпринимателями, чем за аналогичный период в 2023 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование YouControl.Market.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что физическое лицо-предприниматель, желающее забронировать своего работника , должно иметь доход не менее 61,2 тысячи гривен в месяц и платить военный сбор в размере 20,4 тысячи гривен за каждого забронированного работника. В частности, такие требования содержатся в зарегистрированных в Верховной Раде законопроектах по экономическому бронированию работников украинских предприятий.



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Источник: https://biz.censor.net/news/3511544/kilkist_zakrytyh_it_fopiv_zrosla_za_try_roky_u_26_raza#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%86%D0%A2%3A%20%D0
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