На ИТ рынке в Украине впервые за три года упало количество новых предпринимателей

Этим летом украинский рынок ИТ испытал серьезный спад. Количество новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП), занимающихся информационными технологиями, сократилось на 21% по сравнению с прошлым годом, и теперь их только 9,1 тысяч. Это даже на 48% меньше, чем в 2021 году. Общее количество новых ФЛП всех сфер по Украине также снизилось почти на 20%, до 73,6 тысячи.

Регистрации новых ФЛП упали на 21%

Среди закрытых ФЛП в сфере ИТ было 8,8 тысяч, что в 2,6 раза больше по сравнению с тремя годами назад. В целом же количество прекращенных ФЛП в этом году на 9,38% меньше, чем в 2023 году.





На местном уровне наибольшее уменьшение новых регистраций наблюдалось в Донецкой, Ивано-Франковской, Черкасской, Николаевской областях и Киеве. Однако возросло количество женщин, регистрируемых как ФЛП: этим летом 62,5% всех новых ИТ ФЛП открыли женщины. Это больше, чем в предыдущие годы.

В отличие от этого, большинство закрывшихся в этом году ФЛП были мужчинами — 52,28%. Это процент также вырос по сравнению с прошлыми годами.

Читайте на портале "Комментарии" — За первые 6 месяцев 2024 года в Украине закрылось почти 92 тыс. ФЛП. Это на 54% более высокие показатели закрытия частными предпринимателями, чем за аналогичный период в 2023 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование YouControl.Market.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что физическое лицо-предприниматель, желающее забронировать своего работника , должно иметь доход не менее 61,2 тысячи гривен в месяц и платить военный сбор в размере 20,4 тысячи гривен за каждого забронированного работника. В частности, такие требования содержатся в зарегистрированных в Верховной Раде законопроектах по экономическому бронированию работников украинских предприятий.