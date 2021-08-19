На Херсонщине фермеры распродают арбузы по 50 копеек: почему (ВИДЕО)

Фермеры продают свой товар за копейки (фото из открытых источников)

В глубинке Херсонщины крестьяне-единоличники очень дешево реализует полосатые плоды от 50 до 80 копеек за кг. Им обидно, что товар — свежий, вкусный и качественный, но покупателей немного.

Видео про арбузный рынок в селе Михайловка, что на Херсонщине, предприимчивый фермер выложил в TikTok.

У прилавков полно прицепов с полосатыми плодами. И цена всех устраивает. Но покупателей практически нет, очевидно, не знают где можно купить дешевый и качественный товар.

"Покупателя, как не было, так и нет. Никому он здесь не нужен. Приезжайте, покупайте, будем рады всем!", — приглашают херсонские фермеры.

Крестьяне жалуются, что на такое количество плодов, всего примерно три покупателя. Чтобы арбузы не испортились, они каждый день уменьшают их цену.

Для сравнения, в селе Большие Копани на самом большом оптовом рынке полосатые плоды реализуют от 3-5 грн за кг. А в областном центре стоимость арбузов достигает до 6 грн за кг в предприимчивых реализаторов.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что когда в Украине упадут цены на арбуз. В этом году арбузы в Украине начали продавать позже, чем обычно. Причиной тому стали погодные условия, которые, к тому же испортили большое количество урожая этого лета. Поэтому и цена на ягоду пока также завышена.

Консультант Украинский проекту бизнес-развития плодоовощеводства Валерий Федоренко отмечает, что спад цен на арбуз может произойти уже в ближайшие дни. Также он отметил, что в этом году арбузы начали продавать в середине июля, что на две недели позже, чем стартует сезон продажи этой ягоды. Что касается цен, то уже через пару дней после начала продаж на украинских рынках стоимость арбуза с полей составляла 8 гривен за килограмм. К слову, дыня в тот же период продавалась по десять гривен за кило. А уже через два дня цены упали. Килограмм арбуза обходился покупателям уже в 6,50.











Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!