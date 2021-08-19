На Херсонщине фермеры распродают арбузы по 50 копеек: почему (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
Фермеры продают свой товар за копейки (фото из открытых источников)
В глубинке Херсонщины крестьяне-единоличники очень дешево реализует полосатые плоды от 50 до 80 копеек за кг. Им обидно, что товар — свежий, вкусный и качественный, но покупателей немного.
Видео про арбузный рынок в селе Михайловка, что на Херсонщине, предприимчивый фермер выложил в TikTok.
У прилавков полно прицепов с полосатыми плодами. И цена всех устраивает. Но покупателей практически нет, очевидно, не знают где можно купить дешевый и качественный товар.
Крестьяне жалуются, что на такое количество плодов, всего примерно три покупателя. Чтобы арбузы не испортились, они каждый день уменьшают их цену.
Для сравнения, в селе Большие Копани на самом большом оптовом рынке полосатые плоды реализуют от 3-5 грн за кг. А в областном центре стоимость арбузов достигает до 6 грн за кг в предприимчивых реализаторов.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что когда в Украине упадут цены на арбуз. В этом году арбузы в Украине начали продавать позже, чем обычно. Причиной тому стали погодные условия, которые, к тому же испортили большое количество урожая этого лета. Поэтому и цена на ягоду пока также завышена.Консультант Украинский проекту бизнес-развития плодоовощеводства Валерий Федоренко отмечает, что спад цен на арбуз может произойти уже в ближайшие дни. Также он отметил, что в этом году арбузы начали продавать в середине июля, что на две недели позже, чем стартует сезон продажи этой ягоды. Что касается цен, то уже через пару дней после начала продаж на украинских рынках стоимость арбуза с полей составляла 8 гривен за килограмм. К слову, дыня в тот же период продавалась по десять гривен за кило. А уже через два дня цены упали. Килограмм арбуза обходился покупателям уже в 6,50.
@tot_kto_sret_v_lesy
# украина # херсон # михайловка # арбуз # нетцены #sos♬ оригинальный звук — Tot_Kto_Sret_V_Lesy
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