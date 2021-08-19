logo
Русский Українська

BTC/USD

46544.97

ETH/USD

3169.75

LTC/USD

174.31

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события На Херсонщине фермеры распродают арбузы по 50 копеек: почему (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

На Херсонщине фермеры распродают арбузы по 50 копеек: почему (ВИДЕО)

Фермеры говорят, что никто не покупает их товар

19 августа 2021, 22:10
Автор:

Лиля Воробьева

На Херсонщине фермеры распродают арбузы по 50 копеек: почему (ВИДЕО)

Фермеры продают свой товар за копейки (фото из открытых источников)

В глубинке Херсонщины крестьяне-единоличники очень дешево реализует полосатые плоды от 50 до 80 копеек за кг. Им обидно, что товар — свежий, вкусный и качественный, но покупателей немного.

Видео  про арбузный рынок в селе Михайловка, что на Херсонщине, предприимчивый фермер выложил в TikTok.

У прилавков полно прицепов с полосатыми плодами. И цена всех устраивает. Но покупателей практически нет, очевидно, не знают где можно купить дешевый и качественный товар.

"Покупателя, как не было, так и нет. Никому он здесь не нужен. Приезжайте, покупайте, будем рады всем!", — приглашают херсонские фермеры.

Крестьяне жалуются, что на такое количество плодов, всего примерно три покупателя. Чтобы арбузы не испортились, они каждый день уменьшают их цену.

Для сравнения, в селе Большие Копани на самом большом оптовом рынке полосатые плоды реализуют от 3-5 грн за кг. А в областном центре стоимость арбузов достигает до 6 грн за кг в предприимчивых реализаторов.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что когда в Украине упадут цены на арбуз. В этом году арбузы в Украине начали продавать позже, чем обычно. Причиной тому стали погодные условия, которые, к тому же испортили большое количество урожая этого лета. Поэтому и цена на ягоду пока также завышена.

Консультант Украинский проекту бизнес-развития плодоовощеводства Валерий Федоренко отмечает, что спад цен на арбуз может произойти уже в ближайшие дни. Также он отметил, что в этом году арбузы начали продавать в середине июля, что на две недели позже, чем стартует сезон продажи этой ягоды. Что касается цен, то уже через пару дней после начала продаж на украинских рынках стоимость арбуза с полей составляла 8 гривен за килограмм. К слову, дыня в тот же период продавалась по десять гривен за кило. А уже через два дня цены упали. Килограмм арбуза обходился покупателям уже в 6,50.

@tot_kto_sret_v_lesy

# украина # херсон # михайловка # арбуз # нетцены #sos

♬ оригинальный звук — Tot_Kto_Sret_V_Lesy


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.tiktok.com/@tot_kto_sret_v_lesy/video/6997627535379008774?lang=ru-RU&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ