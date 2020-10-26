На границе с Молдовой обнаружили подводный спиртопровод

Пограничники нашли на украинско-молдавской границе подводный спиртопровод для перекачки спирта в Украину. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Фото: inforesist

Устройство обнаружили водолазы и пограничники Белгород-Днестровской группы. Полиэтиленовый трубопровод диаметром 32 мм и длиной 500 метров проложили к частному зданию вблизи Кучурганского водохранилища, конец трубопровода нашли в пяти метрах от дамбы.

Спиртопровод демонтировали и транспортировали в Одесскую таможню. Пограничники сообщили правоохранителям о нарушениях, поэтому владельцы понесут юридическую ответственность. Сейчас специалисты уточняют группу лиц, которая причастна к незаконной деятельности. Ранее на этой территории уже находили трубопровод длиной 200 метров.

Как сообщали "Комментарии", в Одессе водитель устроил несколько ДТП, находясь под воздействием наркотических препаратов.





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