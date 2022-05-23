На границе с Беларусью снова тревожно – зафиксированы дополнительные подразделения, – Генштаб

Беларусь официально не вступила в войну против Украины, однако ситуация на границе со страной-сателлитом России становится все более угрожающей. Сейчас украинские пограничники уже фиксируют, что белорусские войска значительно оживились, в частности, белорусские вооруженные силы посилили разведку и развертывают дополнительные подразделения в приграничных районах в непосредственной близости к украинской пограничной полосе. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщается на официальной странице в Фейсбуке Генштаба ВСУ.

Граница с Беларусью. Фото: из открытых источников

В Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы республики Беларусь усиленно ведут разведку, разворачиваются дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области. Угроза ракетно-авиационных ударов с территории республики Белоруссия осталась.

На Слобожанском направлении враг силами подразделений 6-й общевойсковой армии Западного военного округа и балтийского флота ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей на Харьковском направлении.



Усиливая полицейско-административный режим, подразделения противника устанавливают блокпосты и фортификационные сооружения на подъездных путях и рядом с населенными пунктами Большой Бурлук, Капитоловка, Михайловка, Левковка, Забавное и Купянск.



Силами отдельных подразделений Западного военного округа, 11 армейского корпуса балтийского флота, Восточного и Центрального военных округов враг осуществляет подготовку к возобновлению наступления на Славянском направлении.

Совершил попытку наступательных действий в районе населенного пункта Довгенькое. Это наступление отражено подразделениями Сил обороны, враг понес потери и отступил.

В Донецком направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

На Лиманском кафиры обстреливали инфраструктуру в районах населенных пунктов Лиман, Озерное и Диброва.

На Северодонецком направлении враг сосредоточил усилия в направлении населенного пункта Северодонецк. Вел штурмовые действия в районе Тошковки.

На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии противник вел боевые действия в районе Александрополья. По результатам огневого поражения Силами обороны понес потери и отступил. Вел наступление в районах Липового и Триполья, успеха не имел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях отмечается понижение интенсивности ведения боевых действий. Враг пытается закрепиться на достигнутых рубежах, обстреливает позиции сил обороны.

Наносил авиационных ударов по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Новомихайловка и Никольское.

Читайте на портале "Комментарии" — у Лукашенко заявили, что им привиделись "украинские ДРГ", которые уже заходят на территорию Беларуси. Соответствующее заявление сделал Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович.





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