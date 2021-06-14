На границе Румынии и Венгрии разбился автобус с украинцами: есть жертвы (ВИДЕО)



















В Румынии микроавтобус с 15 работникам и 8-летним ребенком, который направлялся из Украины в Чехию, попал в ДТП. В двух километрах от границы с Венгрией водитель не справился с управлением и врезался в колонну грузовиков на аварийной полосе шоссе. ДТП произошло ночью 14 июня, сообщают "Комментарии" со ссылкой на румынские СМИ.



ДТП в Румынии. Фото: скришот видео

"Я остановился в колонне. Я увидел, что приближается свет, шум. Я вышел и увидел самосвал, дым, масло на земле. Многие вышли, друг друга вытаскивали", —говорит очевидец ДТП.

Один из пассажиров умер, трое других получили серьезные травмы, в том числе внутренние. Остальные 13 пассажиров получили травмы, не угрожающие их жизни. Их также доставили в больницу скорой помощи округа Арад. После аварии движение по дороге в Нэдлак, еще до пересечения границы, было заблокировано на три часа. Его восстановили только сегодня утром, около 7:00.

Полиция проводит расследование на месте аварии, чтобы установить точные обстоятельства столкновения микроавтобуса и грузовика. Официальной информации о ДТП с украинцами со стороны МИД Украины еще нет.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Запорожье состоялось выездное заседание членов парламентской временной следственной комиссии (ВСК) по "Укрзализныци", во время которого нардепы проверили "Приднепровскую железную дорогу". Именно этот филиал ответственен за ситуацию с аварией, которая произошла в марте 2021 года, когда поезд "Интерсити" сошел с рельсов. Народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина также назвала ситуацию с расследованием этого инцидента "абсурдной" и пообещала разобраться в ней. По ее словам, руководитель "Приднепровской железной дороги" Александр Заруба после инцидента ушел на повышение в Киев и занял руководящую должность в "Укрзализныце", а виновным назначили обычного железнодорожника с 29-летним стажем и перебитыми руками.

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