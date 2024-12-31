На границе Армении с Ираном больше нет российских пограничников: в ISW сообщили подробности

Российские пограничники оставили пограничный контрольно-пропускной пункт "Агарак" на границе Армении с Ираном. Россияне совместно с военными Армении находились на этом КПП более 30 лет. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Никол Пашинян. Фото: из открытых источников

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 30 декабря объявил, что армянские пограничные войска начали патрулировать КПП "Агарак" без российских сил.

Предположительно российские пограничники покинули этот район в соответствии с соглашением от октября 2024 года о том, что пограничники Армении возобновят контроль над пунктом пропуска с 1 января 2025 года.

Пашинян также добавил, что российские пограничники работали на КПП "Агарак" с 1991 года.

"Вывод российских пограничников с КПП "Агарак" произошел через пять месяцев после того, как российские пограничники завершили вывод войск из ереванского международного аэропорта "Звартноц". Это еще раз продемонстрировало приверженность Армении к сокращению двусторонних отношений с Россией в сфере безопасности", — отметили в Институте изучения войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — Армения больше не считает себя членом Организации договора о коллективной безопасности, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что Армения фактически вышла и не собирается возвращаться в ОДКБ.

"Что касается документов, мы заявили, что замораживаем свое участие в работе организации. Мы не участвуем в разработке документов, в обсуждениях, не выступаем с предложениями и не реагируем на предложения. Мы просто не накладываем вето ни на один документ. По сути, мы себя уже считаем вне ОДКБ. И пусть они решают, что хотят, мы не влезаем в их дела, не говорим, что имеем право на вето", — подчеркнул Никол Пашинян.



