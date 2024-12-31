На границе Армении с Ираном больше нет российских пограничников: в ISW сообщили подробности

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Кравцев Сергей
Российские пограничники оставили пограничный контрольно-пропускной пункт "Агарак" на границе Армении с Ираном. Россияне совместно с военными Армении находились на этом КПП более 30 лет. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Никол Пашинян. Фото: из открытых источников
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 30 декабря объявил, что армянские пограничные войска начали патрулировать КПП "Агарак" без российских сил.
Предположительно российские пограничники покинули этот район в соответствии с соглашением от октября 2024 года о том, что пограничники Армении возобновят контроль над пунктом пропуска с 1 января 2025 года.
Пашинян также добавил, что российские пограничники работали на КПП "Агарак" с 1991 года.
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Премьер-министр подчеркнул, что Армения фактически вышла и не собирается возвращаться в ОДКБ.
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