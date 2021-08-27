На Говерле устроили "рынок" и продают воду по 100 грн (ФОТО)

Предприимчивые местные жители, которые живут в Карпатах, организовали рынок даже у подножия самой высокой вершины Украины — Говерлы. Цены, конечно, кусаются. Но есть спрос, и есть предложение. Так, бутылка питьевой воды, емкостью пол-литра, стоит на горном рынке 100 гривен. Об этом информируют подписчики страницы "Хочу в горы" в социальной сети Facebook.

Говерла (фото из открытых источников)

Обнародованная информация понравилась не всем. Некоторые пользователи не скрывали своего возмущения такой предприимчивостью, когда дерут семь шкур из своих же соотечественников. Другие, наоборот, написали, что в горном Непале — это обычное явление. И у нас должно быть так же, потому что это помогает местным жителям выжить.





"Гнать оттуда тех предпринимателей нужно, чтобы духу их больше там не было и другим не повадно было такое делать!", — комментировали пост о минералке одни туристы.

Другие заступались за закарпатцев.

"Уважаемые любители гор. Прежде чем писать свои гневные комментарии, поинтересуйтесь как дела на других вершинах и в других странах. Например, в Непале. Когда страна и сами жители заинтересованы в развитии туристического бизнеса, то кроме торговли и мусор убирается, и другие сопутствующие услуги предоставляются. Ко всему должен быть разумный подход ", — рассуждали другие любители гор.

"Не понимаю поднятого крика. Все знали, что там продают ребята. Насколько мне известно еще и убирают там. Есть спрос — есть предложение. А среди большинства комментаторов предложение — запретить, посадить, выгнать. Это как в Шарикова — предлагаю все взять и поделить. Это возможно нужно как-то регулировать. Бизнес и на Говерле бизнес ", — завершают эту дискуссию о торговле в горах более умеренные участники этой группы.

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