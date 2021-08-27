На Говерле устроили "рынок" и продают воду по 100 грн (ФОТО)

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Лиля Воробьева
Предприимчивые местные жители, которые живут в Карпатах, организовали рынок даже у подножия самой высокой вершины Украины — Говерлы. Цены, конечно, кусаются. Но есть спрос, и есть предложение. Так, бутылка питьевой воды, емкостью пол-литра, стоит на горном рынке 100 гривен. Об этом информируют подписчики страницы "Хочу в горы" в социальной сети Facebook.
Говерла (фото из открытых источников)
Обнародованная информация понравилась не всем. Некоторые пользователи не скрывали своего возмущения такой предприимчивостью, когда дерут семь шкур из своих же соотечественников. Другие, наоборот, написали, что в горном Непале — это обычное явление. И у нас должно быть так же, потому что это помогает местным жителям выжить.
Другие заступались за закарпатцев.
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