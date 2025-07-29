На горизонте новое перемирие: о чем Трамп хочет договориться с Си

Министр торговли США Говард Лутник считает вполне вероятным продление торгового перемирия между США и Китаем на 90 дней по итогам торговых переговоров в Стокгольме. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает информагентство "Bloomberg".

США и Китай. Фото: из открытых источников

"Это вероятный результат? Конечно, кажется, что да, но давайте оставим это решение президенту Трампу", — сказал Лутник.

Американский министр также акцентировал, что на этой неделе президент США Дональд Трамп рассмотрит возможность заключения нескольких торговых соглашений, не уточнив, о каких странах идет речь.

"Он рассмотрит несколько соглашений, конечно, он рассмотрит, но в основном он собирается установить таможенную ставку для всех и сделать это до конца недели", — отметил Лутник.

Авторы публикации напомнили, что на предыдущих раундах Вашингтон и Пекин договорились уменьшить пошлины по принципу "око за око" и ослабить экспортный контроль за определенными технологиями и редкоземельными минералами, но добавляет, что срок действия этого соглашения истекает 12 августа.

США и Китай планируют продолжить переговоры 29 июля.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп подтвердил свой возможный визит в Китай и назвал ключевое условие официального визита. Об этом американский лидер написал в Truth Social.

Также издание "Комментарии" сообщало – готовность Брюсселя закупить у США энергоносители на сумму 750 млрд долларов в рамках нового торгового соглашения будет невозможно реализовать. Компаниям придется отказаться от других поставщиков. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".



