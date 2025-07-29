Готовность Брюсселя закупить у США энергоносители на сумму 750 млрд долларов в рамках нового торгового соглашения будет невозможно реализовать. Компаниям придется отказаться от других поставщиков. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Дональд Трамп и Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что акции американских энергетических компаний подпрыгнули в стоимости 28 июля на фоне новостей о сделке с ЕС, потому что она может поддержать экспортеров сжиженного природного газа и нефти, которые уже выиграли от усилий Европы по сокращению импорта российских энергоресурсов. Однако оптимизм значительно уменьшился, когда стало ясно, что план Трампа, не будет реализован.

В прошлом году ЕС импортировал энергоносителей на сумму более 435,7 млрд долларов, но поставки ископаемого топлива из США в блок составили всего 75 млрд долларов.

Европейцы, как и ранее, планируют полностью отказаться от закупок российского газа, включая СПГ, к 2028 году, что откроет еще одну нишу для американских экспортеров. Однако аналитики высказывают мнение, что цель в 250 млрд долларов будет невозможно достичь, обеспечив при этом желание Европы иметь дешевые энергоресурсы от надежных поставщиков.

"Для этого Европе придется импортировать гораздо больше газа и нефти из США, отказываясь от других поставщиков, при этом предполагая, что цены на нефть и газ останутся высокими или даже вырастут, чтобы достичь цели в 250 млрд долларов. Мы хотим снизить расходы на энергию, а президент Трамп хочет снизить цены на нефть, поэтому это соглашение не имеет смысла", — указала аналитик по энергетике в Центре глобальной энергетической политики Колумбийского университета Анн-Софи Корбо.

Руководитель отдела исследований в области газа в Оксфордском институте энергетических исследований Билл Фаррен-Прайс отметил, что спрос на газ в Европе слабый, а цены на энергоносители снижаются. В любом случае, контракты на импорт заключают частные компании, а не государства. Нравится это или нет, но в Европе продолжают пользоваться спросом именно ветряные мельницы.

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