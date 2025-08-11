logo

На фоне ударов РФ Азербайджан принял важное решение о помощи Украине

Алиев выделил Украине $2 млн на фоне ударов РФ по газовой инфраструктуре Азербайджана

11 августа 2025, 12:17
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", президент Азербайджана Ильхам Алиев на фоне ударов россиян по нефтебазе SOCAR в Одесской области и газокомпрессорной станции подписал распоряжение о выделении $2 млн Министерству энергетики с целью оказания гуманитарной помощи Украине.

На фоне ударов РФ Азербайджан принял важное решение о помощи Украине

Владимир Зеленский и Ильхам Алиев. Фото: из открытых источников

Накануне во время телефонного разговора президентов Украины и Азербайджана Владимира Зеленского и Ильхама Алиева стороны "осудили целенаправленные авиаудары России по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR и другим объектам нашей страны на территории Украины, а также по газокомпрессорной станции, транспортирующей азербайджанский газ в Украину". По итогам переговоров два лидера выразили уверенность, что это ни при каких обстоятельствах не приведет к прекращению сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в энергетической сфере.

Стало известно, что Алиев постановил выделить Министерству энергетики средства в эквиваленте $2 млн для закупки и отправки произведенного в Азербайджане электрического оборудования с целью оказания гуманитарной помощи Украине из предусмотренного в государственном бюджете на 2025 год резервного фонда президента АР.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, Кабинету министров — решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Перед этим издание Caliber.Az сообщало, что Азербайджан может рассмотреть вопрос о снятии эмбарго на поставки вооружения Украине, если РФ продолжит бить по газовой инфраструктуре Украины, по которой проходит азербайджанский газ.

Читайте также на портале "Комментарии" — в контексте решительного осуждения президентами Азербайджана и Украины Алиевым и Зеленским соответственно ударов России по принадлежащей Азербайджану нефтегазе SOCAR на Одесщине, а также газовой инфраструктуре, через которую проходит газ из Азербайджана, азербайджанское издание Caliber со ссылкой на свои источники сообщает о том, что если РФ продолжит агрессию по интересам поставки оружия из своих арсеналов в Украину. И это уже прямой сигнал в Москве, считает политолог Алексей Голобуцкий.




Источник: https://1news.az/news/20250811114219911-Rasporyazhenie-Prezidenta-Azerbaidzhan-vydelyaet-2-mln-na-gumanitarnuyu-pomoshc-Ukraine
