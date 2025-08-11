Азербайджан очень злой на Путина: при чем здесь война в Украине

В контексте решительного осуждения президентами Азербайджана и Украины Алиевым и Зеленским соответственно ударов России по принадлежащей Азербайджану нефтегазе SOCAR на Одесщине, а также газовой инфраструктуре, через которую проходит газ из Азербайджана, азербайджанское издание Caliber со ссылкой на свои источники сообщает о том, что если РФ продолжит агрессию по интересам поставки оружия из своих арсеналов в Украину. И это уже прямой сигнал в Москве, считает политолог Алексей Голобуцкий.

Ильхам Алиев. Фото: из открытых источников

Эксперт говорит, если к этим ударам по азербайджанскому стратегическому бизнесу добавить уже пять инцидентов – в Румынии, Чехии, Италии, Австрии и Великобритании – с намеренным загрязнением хлором азербайджанской нефти, пока она транспортируется по территории России – Азербайджан очень зол на Путина.

"Плюс Кремль упорно пытается вмешаться в азербайджано-армянские отношения и заключение двустороннего соглашения при содействии Дональда Трампа. Скорее всего, это имеет целью усложнить или исключить возможность совместной деятельности США, Азербайджана, Армении и Турции в Зангезурском транспортном коридоре, что отберет у России миллиардные доходы и логистическую монополию в регионе", – отметил Алексей Голобуцкий.

Политолог предполагает, что вполне вероятно, что открытием собственных арсеналов для поставки ВСУ дело может не ограничиться. Ведь Азербайджан вполне может для мести России подтянуть и турецкие возможности.

