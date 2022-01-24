На фоне тревожных заявлений США и Британии на Донбассе участились обстрелы: что происходит и почему

На Восточном фронте – обострение. Впервые с начала года суточное число обстрелов со стороны российско-оккупационных войск выросло 23 января до 10. При этом 8 из них – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, подчеркивая, что ранен один из защитников Украины. На этом фоне идут сообщения о том, что США, а также Великобритания вывозят своих дипломатов из Украины. Впереди – новый раунд переговоров между РФ и США по гарантиям безопасности. Что происходит и почему? Чего ожидать в обозримом будущем? Как действовать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Донбасс. Фото: из открытых источников

В течение недели, к концу этого месяца, ситуация прояснится

Ветеран АТО, актер, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук так комментирует ситуацию на Востоке:

"Как только выдается хорошая погода – оккупанты засылают "Орланы" (БПЛА российского производства) проводят разведку. Так на прошлой неделе была зафиксирована пара таких пролетов. Они засекли для себя цели. И как факт — уже 22 и 23 января отработали минометные батареи. Причем вчера – даже ствольная артиллерия 122-мм. Стандартная схема: разведка, доразведка, подтверждение цели, огневое поражение противника. Думаю, ближайшие полтора-два-три месяца так и будет продолжаться. Противник активно тренируется. Мы за этим внимательно следим, изучаем их тактику. И будем делать соответствующие выводы".

Что касается скопления и перемещений войск агрессора на российско-украинской границе, то тут ситуация становится всё интереснее, отмечает Андрей Рымарук.

"Войска, в частности, двигаются на совместные российско-белорусские учения, которые были запланированы еще в прошлом году, – поясняет он. – Но тогда декларировалось, что будет определенное количество сил и средств. Сейчас же это "определенное количество" начинает резко возрастать, даже в разы. Стягивается авиация, ракетные комплексы С-400. При этом движение техники продолжается".

Во внешне-политическом плане, по мнению эксперта, всё будет зависеть от американо-российских встреч на высшем уровне. Не исключено, что и на уровне Байден-Путин.

"Думаю, в течение недели, к концу этого месяца, ситуация прояснится. И если через день-два после такой встречи скопление российских войск будет продолжаться, значит не всё хорошо. Стоит ожидать провокаций на границе, на востоке, не исключено и открытия новых фронтов. Маркеры, которые намекают на войну, с каждым днем дополняются, – говорит Андрей Рымарук. – Конечно, стоит упомянуть активность наших международных партнеров. Год-два-три назад они нам так не помогали. Британия, Швеция, Норвегия, страны Балтии, Чехия даже заявили о готовности предоставить нам технику, боеприпасы и вооружения. Материально-техническая помощь от США возросла на + 250 млн долл ежегодно. Прогнозирую, что она будет расти. Похоже, у наших международных партнеров, в том числе вывозящих своих дипломатов из Украины, есть соответствующая информация. Они не зря совершают те или иные действия, в том числе направленные на помощь Украине".

Идет серьезное информационное обеспечение, а это сигнал к тому, что вскоре должно произойти что-то глобальное

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков уверен, что РФ проводит так называемую стратегию устрашения.

"Цель – принуждение к побуждению Украины к выполнению взятых на себя обязательств в ракурсе Минских соглашений. Всё происходит в плане информационном, военном, дипломатическом. В военном искусстве есть такое понятия как информационное обеспечение будущего театра военных действий. Перед тем, как что-то глобальное происходит, идет серьезное информационное обеспечение. И сейчас мы, к сожалению, видим нечто подобное", – отмечает Олег Стариков.

По его мнению, Украине необходимо максимально активизировать дипломатические усилия, в том числе совместно с западными партнерами, для предотвращения полномасштабной агрессии.

"В связи с тем, что наши дипломаты, а конкретно министр иностранных дел Кулеба, не соответствуют тому уровню вызовов, который имеем необходимо обновить и усилить кадровый потенциал отечественного МИД", – считает эксперт.

Что касается военной составляющей, то тут, акцентирует он, важно срочно предпринять ряд мер.

"Во-первых, необходимо провести мероприятия по отработке стратегической и оперативной маскировке войск. Для этого запланировать и провести в ближайшее время тактико-специальные учения с выводом войск в полевые районы, в том числе в зоне Операции объединенных сил, – говорит Олег Стариков. – Во-вторых, в этот период также принять политическое решение об отводе войск от линии соприкосновения на 10-15 км. А в данную зону ввести так называемые силы безопасности – подразделения Нацгвардии и Нацполиции в качестве пеших патрулей. После подписания "Минска-2" сектор обороны (вооруженные силы) свою задачу выполнил. Линия разграничения обозначена и давно не менялась. Логично, что сектор обороны отводится, а вводится сектор безопасности. Это, кстати, рекомендовано в методологии Департамента проведения миротворческих операций ООН. Третий момент – мобилизационным подразделениям и военкоматам следует срочно провести сверку всех резервистов первой очереди. Обзвонить каждого. Принять на политическом уровне решение, чтобы все военнообязанные не имели права выезжать из страны в такой сложное время".

Олег Стариков подчеркивает, что это – обычные военные мероприятия, которые необходимо провести с учетом всех имеющихся на данный момент рисков и угроз.

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