На дорогах заработало еще 20 камер: в каких областях они размещены

С 28 сентября начали работать дополнительные двадцать комплексов автофиксации нарушений водителями правил дорожного движения (ПДР) в четырех областях. Однако 158 камер — это не предел, ведь их продолжают устанавливать на дорогах Украины, говорят в патрульной полиции. Об этом сообщает Украинский страховой стандарт — УСС на странице в Facebook.



Заработали еще 20 камер в областях, фото из открытых источников

Сейчас 13 новых комплексов заработали во Львовской области, 4 комплекса — в Запорожской, 2 — в Закарпатской, 1 — в Одесской.

Во Львовской области больше приборов автофиксации нарушений водителями ПДД заработало на дорогах М-010, М-06, М-09, Н-17. Большинство из них предполагает ограничение скорости до 50 км/ч.

В Запорожской области камеры установлены на дорогах Н-15 м-18, Н-08. На Закарпатье — это дорога М-06 в направлении Ужгорода и Мукачево. На этой дороге водители должны снижать скорость до 50 км/ч. В Одесской области установлено комплекс автофиксации на дороге Т-16-28 в направлении Киева, там машины должны притормозить до 90 км / ч.

С полным перечнем адресов камер автофиксации можно ознакомиться на портале Министерства внутренних дел.

Как сообщал портал "Комментарии", на дороги Украины выезжают "фантомы", которые смогут тайно фиксировать нарушения скорости в движении. "Фантомы" — это, на первый взгляд, обычные автомобили Skoda Kodiaq без опознавательных знаков полиции. Но внутри у них оборудование, фиксирует скорость автомобиля, едущего в любом направлении автомобиля. Останавливать нарушителей будут только в случае, когда превышение скорости значительное и угрожает безопасности участников дорожного движения.





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