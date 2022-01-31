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На Донбассе пес-разведчик отгрыз лапу, чтобы убежать от оккупантов (ФОТО)

Пес Вася служил в разведке морской пехоты

сегодня, 01:40
Автор:

Лиля Воробьева
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Из плена боевиков к воинам морской пехоты сбежала собака Василий, который нес службу вместе с украинскими разведчиками. Во время вылазки животное запуталось в проволочной ловушке, как раз у окопов боевиков в Донецкой области, но нашел выход из сложной ситуации. Об этом написала находящаяся в запасе представительница ВСУ Елена Билозирская в социальных сетях.

На Донбассе пес-разведчик отгрыз лапу, чтобы убежать от оккупантов (ФОТО)

Пес месяцами жил рядом с бойцами (фото: https://www.facebook.com/bilozerska)

Офицер рассказала в своем сообщении, что пес должен был отгрызть себе лапу, иначе не мог выпутаться из мотков проволоки.

Как она отметила, собака жила с морскими разведчиками в одном из блиндажей. Но однажды пропала. Четвероногого разведчика начали искать, даже дрон запустили на розыски помощника. В результате обнаружили, что пес запутался в ловушке рядом с боевыми позициями противников. Спасти его было невозможно, как туда незаметно пролезть. Но украинские воины все равно думали, как спасти собаку. И решили таки с риском, но последовать за своим четырёхлапым другом.

Но находчивая собака пришла сама. Вернулся на трех лапах, потому что одну отгрыз, чтобы вернуться к своим. Не захотел быть пленником у чужих хозяев. Так решил себе. Сейчас мужественный четырехлапый защитник находится на отдыхе. За собакой ухаживают родители его хозяина, — резюмировала Елена Билозирская.

На Донбассе пес-разведчик отгрыз лапу, чтобы убежать от оккупантов (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинская разведка сообщила, что Россия в декабре увеличила поставки боевой техники боевикам в ОРДЛО. В отчете разведчиков идет речь о том, что все это обеспечение было ввезено под видом так называемых "гуманитарных конвоев".


 


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Источник: https://www.facebook.com/bilozerska/posts/4840954762628853
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