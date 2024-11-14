На день рождения девочки были приглашены 35 человек: никто не пришел

В итальянском городе Кортона 5-летняя девочка по имени Нора должна была отпраздновать день рождения. Ее мать Стефания Делла Кьеза пригласила 35 детей на день рождения девочки, однако ни один из гостей не пришел к ребенку. Стефания опубликовала сообщение в Facebook, где поделилась своей болью из-за забытой вечеринки, которое быстро стало вирусным, вызвав волну поддержки и возмущения среди пользователей соцсети.

Никто не пришел на день рождения девочки в Италии

Стефания Кьеза пригласила на день рождения дочери 35 детей, из которых 10 заранее сообщили, что не придут, а остальные 25 так и не подтвердили свое участие. Стефания и ее дочь подготовили для гостей все лучшее, чтобы отпраздновать пятый день рождения ребенка: торт, шарики, пиццу и другие вкусности.

Однако игровая комната, куда были приглашены гости, осталась пустой, что стало мучительным ударом для мамы девочки. Стефания описала ситуацию в своем Facebook, назвав ее "унизительной" и болезненной. Однако женщина отметила мужество дочери, которая, несмотря ни на что, сохранила хорошее настроение.

"Вчера ты не плакала, а с улыбкой на губах наблюдала за дверью, надеясь, что кто-нибудь придет... Я получила подтверждение того, что ты маленькая, большая, сильная, смелая женщина", — пишет мать девочки.

Пост вызвал отзыв в соцсетях, где пользователи выражали сожаление и возмущение из-за поведения приглашенных, критикуя безразличие и безответственность взрослых, а также приветствовали Нору с днем рождения.

— Стыдно!

— Я просто не понимаю, как кто-то может так себя вести? Какой пример мы приводим своим детям? Мама... Мне так жаль

— Молодец Нора, ты уже сдала отличный экзамен жизни. С днем рождения

— Похоже на посты, которые вы читаете, но к сожалению это реальность. Бедные дети

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