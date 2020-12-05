На блогера, которая разоблачает коррупцию в Мининфраструктуре и «Укрзализныци», началась травля в интернете

На блогера, обличающего коррупционную деятельность в "Укрзализныци", началась травля в интернете.

Скандал разразился вокруг Елены Прагиной, которая известна своими разоблачающими статьями о коррупции замминистра инфраструктуры Украины Дмитрия Абрамовича и некоторых членов нацсовета "Укрзализныци".

В сети появился скриншот, где Прагина якобы использует в качестве своего аватара фотографию британки Кэтрин Майер. Скриншот на самом деле либо является "фотошопом", либо сделан со специально созданной копии сайта, но суть в том, что владелица фотографии, которая, явно, неслучайно оказалась известной британской активисткой и политическим деятелем, его увидела и написала гневный пост о неправомерном использовании ее фотографии.





Возникает вопрос, кто автор фейка? Елена Прагина пишет разоблачительные статьи о формальных тендерах на закупку топлива и электроэнергии "Укрзализныцей" и о коррупционных схемах, которые прокручивают люди Дмитрия Абрамовича в УЗ. Также она освещает деятельность нового руководителя УЗ Владимира Жмака, который, по ее мнению, позитивно влияет на развитие компании.

Не известно, кто именно на уровне министерства инфраструктуры использовал информацию о Кетрин Майер, а также продемонстрировал ей фейковый скриншот. Возможно, у кого-то из членов набсовета УЗ есть связи в Великобритании, а может у самого Абрамовича. Схема создания скандала оказалась элементарна, но подумав, что даже если блогер захочет поставить на аватар не свое фото, разве ему придет в голову использовать для этого фотографии известных писателей, политиков или активистов?

Следует заметить, что работа проделана существенная, но трезвомыслящие люди всегда проверяют информацию из интернета. Если сравнить фейковый скриншот и то, как профиль блогерши выглядит в оригинале, разница будет колоссальна.

Для сравнения два скриншота мобильной версии сайта:

Достаточно просто понять, где оригинал, а где нет.

Эту фейковую новость сразу подхватили некоторые сайты с сомнительной репутацией. Публикуемые у них материалы – это, как правило, заказные "чернушные" материалы, а с проверкой достоверности информации там не особо заморачиваются.

По мнению самого блогера, к распространению этой информации могут быть причастны те же люди, которые посоветовали министру инфраструктуры использовать фальшивую справку о негативных анализах на коронавирус в его недавней поездке в Казахстан.

"Совсем недавно в Казахстане опозорился министр инфраструктуры Криклий, с подобным этому фейковой справкой. А в этом случае я думаю, что опозорился уже его заместитель Министра инфраструктуры Украины, Дмитрий Абрамович, которому по всей видимости не понравились мои публикации про попытки его людей залезть в тендерные закупки УЗ со своими схемами и откатами" — пишет блогер

"И "поражает" качество и дотошность наших изданий в таких новостях, которые с 1 ретвита и 18 отметок "нравится" увидели "сенсацию" и сразу подхватили этот скандал ну смешно же, накрутили бы уже ретвитов и лайков, комментариев…" — продолжает советовать блогер своим недоброжелателям.





Информацию продолжают распространять сомнительные сайты, агрегаторы и им подобные ресурсы, что свидетельствует о явно заказном характере материала.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!