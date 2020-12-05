На блогера, которая разоблачает коррупцию в Мининфраструктуре и «Укрзализныци», началась травля в интернете

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Дмитрий Симоненко
На блогера, обличающего коррупционную деятельность в "Укрзализныци", началась травля в интернете.
Скандал разразился вокруг Елены Прагиной, которая известна своими разоблачающими статьями о коррупции замминистра инфраструктуры Украины Дмитрия Абрамовича и некоторых членов нацсовета "Укрзализныци".
В сети появился скриншот, где Прагина якобы использует в качестве своего аватара фотографию британки Кэтрин Майер. Скриншот на самом деле либо является "фотошопом", либо сделан со специально созданной копии сайта, но суть в том, что владелица фотографии, которая, явно, неслучайно оказалась известной британской активисткой и политическим деятелем, его увидела и написала гневный пост о неправомерном использовании ее фотографии.
Возникает вопрос, кто автор фейка? Елена Прагина пишет разоблачительные статьи о формальных тендерах на закупку топлива и электроэнергии "Укрзализныцей" и о коррупционных схемах, которые прокручивают люди Дмитрия Абрамовича в УЗ. Также она освещает деятельность нового руководителя УЗ Владимира Жмака, который, по ее мнению, позитивно влияет на развитие компании.
Не известно, кто именно на уровне министерства инфраструктуры использовал информацию о Кетрин Майер, а также продемонстрировал ей фейковый скриншот. Возможно, у кого-то из членов набсовета УЗ есть связи в Великобритании, а может у самого Абрамовича. Схема создания скандала оказалась элементарна, но подумав, что даже если блогер захочет поставить на аватар не свое фото, разве ему придет в голову использовать для этого фотографии известных писателей, политиков или активистов?
Следует заметить, что работа проделана существенная, но трезвомыслящие люди всегда проверяют информацию из интернета. Если сравнить фейковый скриншот и то, как профиль блогерши выглядит в оригинале, разница будет колоссальна.
Для сравнения два скриншота мобильной версии сайта:
Достаточно просто понять, где оригинал, а где нет.
Эту фейковую новость сразу подхватили некоторые сайты с сомнительной репутацией. Публикуемые у них материалы – это, как правило, заказные "чернушные" материалы, а с проверкой достоверности информации там не особо заморачиваются.
По мнению самого блогера, к распространению этой информации могут быть причастны те же люди, которые посоветовали министру инфраструктуры использовать фальшивую справку о негативных анализах на коронавирус в его недавней поездке в Казахстан.
Информацию продолжают распространять сомнительные сайты, агрегаторы и им подобные ресурсы, что свидетельствует о явно заказном характере материала.
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