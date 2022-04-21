На Банковой отреагировали на заявление Путина об отказе штурмовать "Азовсталь"

Заявление высшего руководства России о том, что российские войска не будут штурмом брать промзону "Азовстали" — это не "забота" о военных, как было преподнесено кремлевскими пропагандистами, а признание, что оккупанты не могут физически взять "Азовсталь", они это поняли – они понесли там огромные потери. Как передает портал "Комментарии", об этом на брифинге заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Офис президента. Фото: Украинская правда

Советник главы Офиса президента отметил, несмотря на публичные заявление руководства России о полном взятии Мариуполя украинские защитники продолжают контролировать меткомбинат.

По словам Арестовича, то, что кремлевская верхушка публично не ставит своим приоритетом штурм "Азовстали" может также говорить о том, что противник перебросил свои силы севернее в помощь тем российским войскам, которым Москвой поставлена главная задача – выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Алексей Арестович также высказал уверенность, что поставленная политическая задача о выходе российских войск на административные границы Донецкой и Луганской областей будет провалена. То, что противник, не дожидаясь главных для РФ праздников Пасхи и Дня победы, провозглашает взятие Мариуполя, как главную победу, говорит о том, что русские уже сейчас осознали бесперспективность своей операции на этом этапе войны.

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