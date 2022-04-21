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На Банковой отреагировали на заявление Путина об отказе штурмовать "Азовсталь"

Советник главы ОП считает, что оккупанты таким образом планируют усилить войска на Донбассе

сегодня, 14:56
Автор:

Кравцев Сергей
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Заявление высшего руководства России о том, что российские войска не будут штурмом брать промзону "Азовстали" — это не "забота" о военных, как было преподнесено кремлевскими пропагандистами, а признание, что оккупанты не могут физически взять "Азовсталь", они это поняли – они понесли там огромные потери. Как передает портал "Комментарии", об этом на брифинге заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

На Банковой отреагировали на заявление Путина об отказе штурмовать "Азовсталь"

Офис президента. Фото: Украинская правда

Советник главы Офиса президента отметил, несмотря на публичные заявление руководства России о полном взятии Мариуполя украинские защитники продолжают контролировать меткомбинат.

По словам Арестовича, то, что кремлевская верхушка публично не ставит своим приоритетом штурм "Азовстали" может также говорить о том, что противник перебросил свои силы севернее в помощь тем российским войскам, которым Москвой поставлена главная задача – выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Алексей Арестович также высказал уверенность, что поставленная политическая задача о выходе российских войск на административные границы Донецкой и Луганской областей будет провалена. То, что противник, не дожидаясь главных для РФ праздников Пасхи и Дня победы, провозглашает взятие Мариуполя, как главную победу, говорит о том, что русские уже сейчас осознали бесперспективность своей операции на этом этапе войны. 

Читайте также на портале "Комментарии" — в Офисе президента рассказали, почему переговоры с Россией о прекращении войны зашли в тупик, они на данном этапе просто заморожены.



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