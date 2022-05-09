На Банковой отреагировали на вранье Путина во время парада

В своем выступлении на параде по случаю дня победы президент россии Владимир Путин, как и следовало ожидать, использовал пропагандистские тезисы в своей речи. В Офисе президента назвали сказанное президентом страны-агрессора откровенным враньем. Об этом информирует портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В своём выступлении Владимир Путин попытался объяснить причину нападения на Украину тем, что якобы страны НАТО собирались напасть на россию и поэтому Кремлём было принято решение ударить на опережение. Причём ударить не по странам Североатлантического альянса, а по Украине, которая сегодня не является членом НАТО.

Михаил Подоляк отметил, что это больная фантазия президента российской федерации, потому что страны НАТО не собирались нападать на россию. Не планировала и Украина военным путём атаковать аннексированный Крым.

По словам Подоляка, сейчас российские войска несут огромные потери в Украине, не защищая своё Отечество, как заявил Путин во время парада, а пытаясь оккупировать другое суверенное государство.

Советник главы Офиса президента также добавил, что в этой войне, которую развязала россия, не было рациональных причин, кроме болезненных имперских амбиций рф.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Путин попытался убедить россиян, что сегодня российские военные воюют в Украине против бандеровцев и нацистов, которые исповедуют философию гитлеровской Германии. При этом Путин так и не решился открыто обьявить войну Украине.





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