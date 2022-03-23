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На Банковой объяснили, почему переговоры Украины и РФ идут тяжело

Переговоры проходят постоянно в онлайн-формате

сегодня, 14:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Переговоры между Украиной и Россией о прекращении боевых действий не прекращаются ни на день, они идут постоянно в онлайн-формате. Но о результативности их пока говорить не приходится в основном, потому что украинская делегация стоит на позициях, в которых Украина не готова уступать. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью украинским журналистам рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

На Банковой объяснили, почему переговоры Украины и РФ идут тяжело

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

Советник главы ОП отметил, если говорить лаконично, то переговоры между украинской и российской делегациями не прекращаются. Они идут постоянно. При этом Подоляк признал, что переговоры продвигаются к своему логическому завершению – выходу на какие-то договоренности с большим трудом. Отчасти так происходит из-за того, что Украина имеет ряд принципиальных позиций, по которым не намерена уступать.

Михаил Подоляк подчеркнул, ключевые позиции, от которых Украина не готова отступать были ранее озвучены президентом Владимиром Зеленским уже "неоднократно". Президент дал понять, какие позиции могут обсуждаться и приниматься решения после диалога, а какие не могут быть предметом для разговоров.

Отметим, президент Зеленский заявил, что порой переговоры между Украиной и Россией сопровождаются скандалом. От этого они проходят очень медленно, но все же продвижение шаг за шагом есть. 

Читайте также на портале "Комментарии" — война в Украине уже идет 28-й день. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, к чему за это время удалось выйти Украине и есть ли шанс, что по итогам переговоров может наступить мир.



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Источник: https://www.unian.net/politics/peregovory-ukrainy-i-rossii-podolyak-obyasnil-v-chem-slozhnost-peregovorov-novosti-ukraina-11756116.html
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