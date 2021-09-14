На Бали обнаружили сотни трупов из-за сложных погодных условий

Массовая гибель птиц стала первым подобным инцидентом в регионе. Об этом пишет таблоид The Sun. Кучу мертвых птиц нашли на кладбище в Гианьяре на индонезийском острове, и местные власти первоначально заявили, что инцидент был вызван естественной причиной, предположив, что виноваты экстремальные погодные условия, даже кислотные дожди.

На Бали обнаружили сотни трупов птиц, фото с открытых источников

Причиной массовой гибели птиц стали пестициды. Вскоре после того, как птички были найдены мертвыми на кладбище, представитель Индонезийского центра охраны природных ресурсов (BKSDA) заявил, что подобный инцидент произошел в этом регионе впервые.

"Если мы говорим о состоянии и природных явлениях, можно сказать, что во время дождя было много кислоты. Возможно, это привело к падению птиц", — сказано в сообщении.

Представитель отдела здоровья животных в Гианьяр Регенси, также согласился с тем, что воробьи, вероятно, были убиты экстремальной погодой.

В ноябре 2019 года тысячи птиц также нашли мертвыми на берегу одного из озер Индии, данный факт удивил экспертов. На озере Самбхар, самом большом внутреннем соленом озере Индии, было обнаружено несколько видов птиц, в том числе 20 перелетных видов.

Стая скворцов была замечена недалеко от Бодедерна в Англси — очевидно, они падали безжизненными после того, как "съели что-то" вдали от дороги.

Одна из теорий предполагала, что стаи птиц могли влететь в лопасти промышленных ветряных турбин, каждая из которых имела высоту 31 метр и ширину 44 метра.



Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что известного американского репера и его жену обвиняют в изнасиловании девушек, а также о том, что легендарного рок-певца Мэрилина Мэнсона обвинили в насилии.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!