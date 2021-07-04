На Азовском море отдыхающие бегут из пляжа: что случилось

В известном курортном поселке Кирилловка, что находится на берегу Азовского моря, туристы массово жалуются на комаров. Люди говорят, что в этом году очень много этих насекомых. Об этом пишут отдыхающие в Facebook в сообществе "Любимая Кирилловка".

Азовское море (фото из открытых источников)

Туристы в соцсети спрашивают участников сообщества: "Как в Кирилловке дела с комарами?"

В комментариях многие участники группы рассказывает, что комаров сейчас очень много, они кусают не только ночью, но и днем.

Также отдыхающие пишут, что на украинском море есть медузы, но их не так много. Туристы советуют всем, кто решил приехать в этот курортный посёлок, чтобы отдохнуть на море, приобрести специальные средства защиты от комаров.

Стоит отметить, что про серьезную ситуацию с комарами, судя по сообщениям туристов, информируют не только отдыхающие из Кирилловки, но и других курортных городков, находящихся на берегу Азовского моря.

В таких случаях специалисты советуют использовать природные спреи, содержащие в своем составе эфирные масла. По их словам, насекомые просто ненавидят аромат мелиссы, розмарина, мяты, лаванды. Поэтому лучше выбирать средства именно с такими содержанием и ароматом.

Кроме того, они отмечают, что средства от комаров нельзя наносить на поврежденные участки кожи. Стоит следить, чтобы крем или спрей не попадали в глаза и ротовую полость. Также необходимо обязательно смывать защитное средство, когда его защита уже не нужна вам.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Бердянске отдыхающие нашли "остров медуз".

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