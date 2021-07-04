logo
Русский Українська

BTC/USD

35436.09

ETH/USD

2321.99

LTC/USD

144.93

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события На Азовском море отдыхающие бегут из пляжа: что случилось
commentss НОВОСТИ Все новости

На Азовском море отдыхающие бегут из пляжа: что случилось

Туристы на Азовском море жалуются на комаров

сегодня, 16:50
Автор:

Лиля Воробьева

В известном курортном поселке Кирилловка, что находится на берегу Азовского моря, туристы массово жалуются  на комаров. Люди говорят, что в этом году очень много этих насекомых. Об этом пишут отдыхающие в Facebook в сообществе "Любимая Кирилловка".

На Азовском море отдыхающие бегут из пляжа: что случилось

Азовское море (фото из открытых источников)

Туристы в соцсети спрашивают участников сообщества: "Как в Кирилловке дела с комарами?"

В комментариях многие участники группы рассказывает, что комаров сейчас очень много, они кусают не только ночью, но и днем.

Также отдыхающие пишут, что на украинском море есть медузы, но их не так много. Туристы советуют всем, кто решил приехать в этот курортный посёлок, чтобы отдохнуть на море, приобрести специальные средства защиты от комаров.

Стоит отметить, что про серьезную ситуацию с комарами, судя по сообщениям туристов, информируют не только отдыхающие из Кирилловки, но и других курортных городков, находящихся на берегу Азовского моря.

В таких случаях специалисты советуют использовать природные спреи, содержащие в своем составе эфирные масла. По их словам, насекомые просто ненавидят аромат мелиссы, розмарина, мяты, лаванды. Поэтому лучше выбирать средства именно с такими содержанием и ароматом.

Кроме того, они отмечают, что средства от комаров нельзя наносить на поврежденные участки кожи. Стоит следить, чтобы крем или спрей не попадали в глаза и ротовую полость. Также необходимо обязательно смывать защитное средство, когда его защита уже не нужна вам.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Бердянске отдыхающие нашли "остров медуз".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/groups/1678192245820263/posts/2569276143378531/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ