На 640% больше по сравнению с предыдущим годом: анализ военных расходов в Украине в 2022 году

Результаты изучения военных расходов разных стран и новых рекордов в этом русле, поделились в Стокгольмском институте исследования проблем мира (SIPRI), пишут "Комментарии".



Украина заняла первое в мире место по военным расходам

По их свидетельству, военные расходы в Украине за год выросли с 3,2% ВВП до 34% ВВП.

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В то же время, расходы на армию в РФ составили 86,4 миллиарда долларов, что составляет 4,1% российского ВВП – рост с 3,7% ВВП по сравнению с предыдущим годом. Более того, вторжение России на территорию Украины стоило стране-агрессорке гораздо дороже, чем там запланировали.

Как утверждает Луси Беро-Судро, директор программы SIPRI по исследованию военных расходов: "расходы на российскую армию в 2022 году превысили бюджетный план РФ на 34%".

Однако больше всего тратят на армию Соединенные Штаты Америки. Там на такие нужды в прошлом году потратили 877 миллиардов долларов. Таким образом, рост затрат по сравнению с 2021 г. составил 0.7%. Данные показатели свидетельствуют о помощи Украине, убежден исследователь SIPRI д-р Нан Тиан.

"Увеличение военных расходов США в 2022 году в значительной степени объясняется беспрецедентным уровнем финансовой военной помощи, которую они предоставили Украине", - отметил исследователь.

"В 2022 году финансовая военная помощь США Украине составила 19,9 миллиарда долларов ", – добавляют в SIPRI.

По денежным же показателям, украинское государство на 11-м месте в мире с $44 млрд. Или это 2% всех мировых расходов на оборону.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в Белом доме прогнозируют весеннее наступление россиян на некоторых боевых позициях Украины. В США готовятся к наступлению российских войск на отдельных участках Украины, где ведутся активные боевые действия. Это может произойти сразу при благоприятных погодных условиях.

