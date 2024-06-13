Мы усвоили урок: как Литва уже начинает готовиться к войне

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Кравцев Сергей
Литовский парламент поддержал пакет законов о реформе военной службы в стране. Теперь молодые люди обязаны будут проходить военную службу сразу после окончания школы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Delfi".
Армия Литвы. Фото: из открытых источников
Также в новой реформе указано, что молодые люди должны будут проходить медицинское освидетельствование в возрасте 17 лет. Законопроект был поддержан 85 голосами "за", 3 – "против" и 14 – "воздержались".
Ранее министерство национальной обороны Литвы подготовило предложение, предусматривавшее альтернативные варианты службы для студентов высших учебных заведений. Однако эта идея вызвала решительное сопротивление со стороны образовательного сообщества и некоторых молодежных организаций Литвы.
В новом законопроекте отказались от идеи включения нынешних студентов в призывные списки и решили призывать молодых людей сразу после окончания учебы. Они получат сообщение о призыве в армию в возрасте 17 лет, когда пройдут медицинскую комиссию.
После призыва молодые люди не смогут поступить в высшие учебные заведения, пока не завершат военную службу.
Юноши будут проходить медицинскую комиссию уже в 2025 году, а с 2026 года, когда реформа призыва вступит в силу, они уже могут быть включены в призывные списки. Те, кто не будет призван в армию из-за проблем со здоровьем, смогут поступить в высшие учебные заведения.
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