Мы теперь как никогда едины: как война изменила страну – почему началась новая волна волонтерства

Полномасштабная война, охватившая Украину после открытого российского вторжения 24 февраля, подняла новую волну волонтерства. Издание "Комментарии" спросило экспертов, как опыт гуманитарной миссии, связанной с войной на Донбассе, помогает сейчас, как в Украине куется гражданское общество?

Волонтеры. Фото: из открытых источников

Сейчас огромное количество людей участвует в качестве волонтеров в обеспечении нужд армии и мирных жителей

Юрист-аналитик ОО "Донбасс СОС" Михаил Фоменко отмечает, что начало работы этой Организации совпало с примерно такими же процессами, как сейчас. Но тогда они происходили в Донецкой и Луганской областях.

"Сейчас мы сосредоточены на поиске информации и предоставлении необходимых сведений для тех, кто пытается эвакуироваться из зоны активных боевых действий, восстановить связь с потерянными родственниками, получить помощь в принимающей общине. Ситуация меняется очень быстро, поэтому постоянно приходится обновлять уже имеющуюся информацию и искать новую. Сейчас огромное количество людей участвует в качестве волонтеров в обеспечении нужд армии и мирных жителей, – отмечает эксперт. – И очень приятно видеть такое количество неравнодушных людей, которые готовы предложить свою помощь. Сегодня украинцы – настоящие молодцы и патриоты своей страны!".

По словам Михаила Фоменко, если кто-то хочет чем-то помочь армии, беженцам, больницам – есть очень много возможностей.

"Скорее всего, неподалеку от вас есть волонтеры, которым нужны свободные руки или денежная помощь. Есть много инициатив, которые занимаются решением гуманитарных проблем, каналов в телеграме, других соцсетях, таких как украинская волонтерская служба. Например, на сайте Министерства культуры и информационной политики есть список волонтерских организаций (конечно, не всех)", – подчеркивает Михаила Фоменко.

Сейчас украинское общество еще больше мобилизуется и самоорганизуется

Профессор социологии Павел Кутуев поясняет:

"Наличие определенного практического опыта – всегда полезно. И то, что Украина уже 8 лет фактически пребывает в состоянии войны с РФ, показало, что украинское общество способно на масштабные гражданские инициативы, на волонтерскую деятельность, на предоставление всесторонней гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается больше всего. Соответственно, сейчас украинское общество еще больше мобилизуется и самоорганизуется. И это очень важный вклад в общую победу Украины в защите независимости, суверенитета, права на демократический выбор. Честь и хвала всем волонтерам! Всем, кто собирает и доставляет гуманитарные грузы, оказывают другую помощь. В связи с конфликтом на востоке Украины – опыт накоплен немалый. Просто сейчас это переходит на принципиально новый, общенациональный масштаб".

Любая помощь – полезна, уверен социолог. Если кто-то имеет финансовые запасы и возможность ими поделиться – их нужно переводить на помощь ВСУ, беженцам, жертвам обстрелов.

"И никто не отменял традиционных добродетелей, простой человеческой солидарности. Кто имеет физические силы, время, обязательно нужно помогать соседям пожилого возраста. Приобретать им лекарства, продукты, воду, вещи первой необходимости. Человечество смогло выжить в конкуренции с животным миром именно благодаря кооперации и взаимовыручке. У нас нет силы слона, когтей и клыков льва, но у нас есть способность объединяться и поддерживать друг друга, особенно тех, кому наиболее сложно в данный момент. И это оказывается гораздо более мощным ресурсом, нежели грубая физическая сила. Именно поэтому человек – царь природы. А не слон или лев. И именно поэтому мы победим агрессора, – уверен Павел Кутуев. – Кстати, об агрессоре. Последствия этой войны будут для него катастрофическими".

По словам социолога, один татарский ученый (который, скорее всего, скоро будет американским ученым), сказал следующее: "Сталин обратил советских людей в рабов, чтобы построить промышленность. Ельцин эту промышленность раздал своим приятелям, которые стали олигархами. Теперь Путин промышленность, созданную рабскими трудом при Сталине и розданную нечестным путем при Ельцине, за бесценок отдает Китаю". Суть в том, поясняет Павел Кутуев, что Россия, стремительно ослабевая из-за этой подлой войны, быстрыми темпами движется к тому, чтобы стать исключительно сырьевым придаток Китая и стран третьего мира.

"С точки зрения политической, если режим Путина переживет эту войну, РФ превратится в социалистическую Албанию времен диктатуры Энвера Ходжи. Он 40 лет правил этой страной и всё ожидал "нападения империалистов". Потому албанцы жили в жуткой нищете, зато практически в каждом дворе стояла бетонированная точка с пулеметом. Образованные люди, профессионалы, покидают РФ тысячами. И это – серьезный удар по экономике, потеря квалифицированных человеческих ресурсов, – подчеркивает социолог. – Санкции развитого мира лишают РФ рынка сбыта сырья. И россиянам в итоге останется не просто идти на поклон к Китаю, а падать перед ним ниц, уткнув лицо в землю".

Не мы начали эту войну, но мы преодолеем врага благодаря нашей активности, общим действиям, общим практикам

Аналитик Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко напоминает, что украинское гражданское общество, волонтерские инициативы, в свое время получили большой стимул для развития во время Революции Достоинства, в 2013-2014 гг.

"Волонтерским организациям, согласно данным различных социологических исследований, доверяло более 65 процентов граждан Украины. По результатам измерения индекса благоприятной среды для организаций гражданского общества, проводивших Международный альянс CIVICUS незадолго до Революции Достоинства, Украина заняла 46-е место – самое высокое среди стран СНГ. В целом, украинские организации, общественные инициативы, волонтерство развивались в Украине по аналогии с другими европейскими странами, со своими проблемами и вызовами, – отмечает эксперт. – Но развитие и взаимосвязь были постоянными".

Российское вторжение, украинско-российская война с первых минут трансформировали деятельность активных граждан, акцентирует Юлия Тищенко.

"Сегодня мы имеем разветвленную сеть общественных организаций, неформальных инициатив, мультипликацию сообщества, организаций, которые совместно работают для помощи армии, гражданским лицам, документируются преступления Российской Федерации. Также происходит работа по развенчиванию фейков и враждебных информационных манипуляций со стороны РФ, осуществляется психологическая помощь пострадавшим, – рассказывает аналитик. – Активные граждане имели большой опыт постоянной предварительной мобилизации, сотрудничества, логистических связей, совместной деятельности. Сегодня он модифицировался, в соответствии с потребностями граждан, потребностями целевых аудиторий".

По словам Юлии Тищенко, мы видим помощь людям с инвалидностью, жертвам конфликта, помощь терробороне, ВСУ, СМИ.

"Произошла глобальная общественная мобилизация, которая имела, однако же, глубокий опыт и корни в нашем прошлом, – отмечает эксперт. – Обычные граждане помогают друг другу в гуманитарных действиях, поиске совместных решений, информировании. Каждый в своем городе. Не мы начали эту войну, но мы преодолеем врага благодаря нашей активности, общим действиям, общим практикам".

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