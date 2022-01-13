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"Мы на грани закрытия": глава "Укрхлебпрома" предупредил о возможности повторения в Украине казахстанского сценария

Глава ассоциации "Укрхлебпром" Александр Васильченко рассказал, что хлебозаводы так и не получили льготного газа, из-за чего многие предприятия обещают прекратить производство со дня на день

сегодня, 11:50
Автор:

Станислав Молчанов
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Постановление правительства об установлении льготных цен на поставку природного газа производителям продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость, не выполняется, что ставит, в частности, хлебную отрасль на грань закрытия со дня на день, а вместе с этим возможны перебои с поставками хлеба в украинские магазины. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью сайту "Delo.ua" заявил Александр Васильченко, глава ассоциации "Укрхлебпром".

"Мы на грани закрытия": глава "Укрхлебпрома" предупредил о возможности повторения в Украине казахстанского сценария

Хлеб. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, Всеукраинская ассоциация пекарей 11 января направила украинским властям, в частности президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю, официальное обращение с просьбой принять меры относительно разблокировки действия постановления правительства №1435, которое вводит льготные цены на газ для производителей социально значимых продовольственных товаров.   

В ассоциации поясняют, что, хотя правительство приняло 30 декабря 2021 года вышеуказанное постановление, оно не выполняется поставщиками газа – хлебозаводы и другие производители социально значимых продуктов питания до сих пор не получили контракты на покупку газа по льготной цене. 

"Большинство хлебопекарских предприятий купило газ только на первую половину января 2022 года, поскольку надеялись на обещание поставок дешевого топлива и не имели возможности купить газ на весь месяц по астрономическим ценам. Поставки газа на льготных условиях нам обещали в начале января, потом сроки были перенесены на 10-11 января, 10 января с утра была определена дата проведения торгов 12 января, в конце дня ее отложили до 14 января 2022 года. Такое развитие событий делает невозможным покупку газа на вторую половину января по льготным ценам", — сказано в обращении ассоциации.

В письме отмечается, что у пекарей нет возможности купить газ по рыночным ценам, поскольку это приведет к дальнейшему росту задолженности за сырье и прекращению его поставок. Речь идет в первую очередь о муке.

"Ситуация для производителей хлеба превращается из критической в катастрофическую, так как, теряя каждый день миллионы гривен в связи с невозможностью воспользоваться решением правительства, мы приближаем тот день, когда не сможем обеспечить работу предприятий и будем вынуждены остановить производство. Подчеркиваем: запас прочности исчерпан, много хлебопекарских предприятий на грани остановки", — отмечает "Укрхлебпром".

Александр Васильченко отметил, что сложившаяся ситуация настораживает, ведь, если и дальше в правительстве не будут реагировать, то произошедшее в Казахстане может стать нехорошим примером, ведь там тоже премьер-министр отмахнулся от возмущения общества повышением цен на газ тем, что это рыночная ситуация. 

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”Мы на грани закрытия”: глава ”Укрхлебпрома” предупредил о возможности повторения в Украине казахстанского сценария - фото 2


”Мы на грани закрытия”: глава ”Укрхлебпрома” предупредил о возможности повторения в Украине казахстанского сценария - фото 3


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Источник: https://delo.ua/economy/my-na-grani-zakrytiya-glava-ukrxlebproma-predupredil-o-vozmoznosti-povtoreniya-v-ukraine-kazaxstanskogo-scenariya-391225/
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