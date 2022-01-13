"Мы на грани закрытия": глава "Укрхлебпрома" предупредил о возможности повторения в Украине казахстанского сценария

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Станислав Молчанов
Постановление правительства об установлении льготных цен на поставку природного газа производителям продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость, не выполняется, что ставит, в частности, хлебную отрасль на грань закрытия со дня на день, а вместе с этим возможны перебои с поставками хлеба в украинские магазины. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью сайту "Delo.ua" заявил Александр Васильченко, глава ассоциации "Укрхлебпром".
Хлеб. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, Всеукраинская ассоциация пекарей 11 января направила украинским властям, в частности президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю, официальное обращение с просьбой принять меры относительно разблокировки действия постановления правительства №1435, которое вводит льготные цены на газ для производителей социально значимых продовольственных товаров.
В ассоциации поясняют, что, хотя правительство приняло 30 декабря 2021 года вышеуказанное постановление, оно не выполняется поставщиками газа – хлебозаводы и другие производители социально значимых продуктов питания до сих пор не получили контракты на покупку газа по льготной цене.
В письме отмечается, что у пекарей нет возможности купить газ по рыночным ценам, поскольку это приведет к дальнейшему росту задолженности за сырье и прекращению его поставок. Речь идет в первую очередь о муке.
Александр Васильченко отметил, что сложившаяся ситуация настораживает, ведь, если и дальше в правительстве не будут реагировать, то произошедшее в Казахстане может стать нехорошим примером, ведь там тоже премьер-министр отмахнулся от возмущения общества повышением цен на газ тем, что это рыночная ситуация.
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