Мы — классная нация: актер Алексей Суровцев рассказал, как спасал животных из Ирпеня во время боевых действий

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Козлова Альбіна
Фото иллюстративное / Pixabay
Украинский актер Алексей Суровцев, которого называют Котомамулей, с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов занялся спасением домашних любимцев из Ирпеня. О том, как все начиналось, сколько удалось вывезти животных и про дальнейшие планы актер рассказал в прямом эфире.
Алексей делится, что всегда любил животных, бездомных подкармливал. У актера живет пара котиков не породистых, обычных: кот и кошка. Кошку, говорит хозяин, спас в Крыму много лет назад. Считает их членами семьи, разговаривает и понимает пушистиков.
Когда 24 февраля начались обстрелы украинских городов, мужчина находился на западе Украины, а в ирпенской квартире остались его коты. В первые дни он просил соседку кормить их, однако понимал, что в случае опасности соседка будет спасать себя, а об его котах вспомнит в последнюю очередь. Поняв, что они находятся в опасности, актер уже на 2-3 день вернулся в Ирпень. Тогда он помогал в городе эвакуировать людей, патрулировать.
По словам Алексея, очень много тех, кто спасает людей, а спасающих животных — единицы. Мужчина рассказывает о первой заявке на спасение кота. Люди написали, что в автомобиле забыли кота во время эвакуации, животное сидит в багажнике в какой-то сумке 4 дня.
Тогда от таких слов разрывалось сердце, говорит Алексей, поэтому быстро поехал искать животное. Кота спас и отдал хозяевам. С тех пор заявок появлялось все больше. Через неделю после публикации операции по спасению накопилось около 100 заявок.
Впрочем, собак разных размеров и пород тоже спасал, делится актер. Были и экзотические животные: черепахи, шиншиллы, попугаи, аксолотль хомячки. Однажды даже наткнулся на пожилую женщину, скрывавшуюся в подвале — мужчина вывез и ее из Ирпеня в столицу.
Алексей участвовал в эвакуации из Ирпеня питомника кошек породы мейн-кун. За раз на своем маленьком автомобиле он может вывезти 15-17 кошек. За один день было рекордное количество спасенных — 32 кота, 2 овчарки и шпиц. Такое количество животных Алексей вывозил двумя рейсами.
У животных реакция на чужого человека разная, говорит он. Некоторые ластятся, другие шипят, кусаются, собачки — рычат. Если не находятся хозяева, за животными ухаживают в ветклинике АСТИ на Лукьяновке, что по улице Печенежская 35/43. Там желающие могут забрать вылеченных и спасенных. Тем, что оказались на улицах Ирпеня, Алексей насыпает кормов, наливает воды. Говорит, есть также много заявок на то, что нужно покормить животное.
После войны Алексей планирует помогать беспризорным животным создать приют. На это его вдохновили подписчики, которые не устают благодарить его за все добрые дела.
Как сообщал портал, на территории Этнографического комплекса "Украинское село" есть небольшой зверинец с животными и птицами. Заведение оказалось на линии фронта, населенные пункты рядом подверглись разрушениям, нужна помощь в содержании животных.
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