Мы — классная нация: актер Алексей Суровцев рассказал, как спасал животных из Ирпеня во время боевых действий

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Украинский актер Алексей Суровцев, которого называют Котомамулей, с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов занялся спасением домашних любимцев из Ирпеня. О том, как все начиналось, сколько удалось вывезти животных и про дальнейшие планы актер рассказал в прямом эфире.



Алексей делится, что всегда любил животных, бездомных подкармливал. У актера живет пара котиков не породистых, обычных: кот и кошка. Кошку, говорит хозяин, спас в Крыму много лет назад. Считает их членами семьи, разговаривает и понимает пушистиков.



Когда 24 февраля начались обстрелы украинских городов, мужчина находился на западе Украины, а в ирпенской квартире остались его коты. В первые дни он просил соседку кормить их, однако понимал, что в случае опасности соседка будет спасать себя, а об его котах вспомнит в последнюю очередь. Поняв, что они находятся в опасности, актер уже на 2-3 день вернулся в Ирпень. Тогда он помогал в городе эвакуировать людей, патрулировать.



По словам Алексея, очень много тех, кто спасает людей, а спасающих животных — единицы. Мужчина рассказывает о первой заявке на спасение кота. Люди написали, что в автомобиле забыли кота во время эвакуации, животное сидит в багажнике в какой-то сумке 4 дня.



Тогда от таких слов разрывалось сердце, говорит Алексей, поэтому быстро поехал искать животное. Кота спас и отдал хозяевам. С тех пор заявок появлялось все больше. Через неделю после публикации операции по спасению накопилось около 100 заявок.



"Всех спасенных животных не вел подсчет, но около 200. Четыре дня назад было 150. Сейчас все меньше животных нуждаются в спасении, потому что в город начинают возвращаться люди. Ирпень начинает оживать, дышать. Они сами спасают своих забытых любимцев. Очень много животных уже на улицах, потому что уцелевшие квартиры открыты и животные убежали. Случалось находить и мертвых животных, потому что слишком много времени прошло. Для меня это очень страшно. Не знаю какое может быть оправдание людям, которые не смогли забрать кота в сумке или даже за пазухой", – говорит мужчина.

Также Алексей говорит, что сейчас работает только в Ирпене, потому что имеет кучу заявок и уже знает город. Внимание акцентирует на котах, которые закрыты в квартирах, однако таких уже гораздо меньше. Во-первых, закрытые животные не могут прокормить себя, у них нет воды. А выбежавших на улицу кто-то подкормит, они смогут найти что-нибудь питательное и воду. Однако поймать таковых и вернуть хозяевам уже очень тяжело. По его словам, собак он не так часто берется спасать, потому что они агрессивны, и нужно уметь успокоить животное, знать как подойти к нему.

Впрочем, собак разных размеров и пород тоже спасал, делится актер. Были и экзотические животные: черепахи, шиншиллы, попугаи, аксолотль хомячки. Однажды даже наткнулся на пожилую женщину, скрывавшуюся в подвале — мужчина вывез и ее из Ирпеня в столицу.

Алексей участвовал в эвакуации из Ирпеня питомника кошек породы мейн-кун. За раз на своем маленьком автомобиле он может вывезти 15-17 кошек. За один день было рекордное количество спасенных — 32 кота, 2 овчарки и шпиц. Такое количество животных Алексей вывозил двумя рейсами.

У животных реакция на чужого человека разная, говорит он. Некоторые ластятся, другие шипят, кусаются, собачки — рычат. Если не находятся хозяева, за животными ухаживают в ветклинике АСТИ на Лукьяновке, что по улице Печенежская 35/43. Там желающие могут забрать вылеченных и спасенных. Тем, что оказались на улицах Ирпеня, Алексей насыпает кормов, наливает воды. Говорит, есть также много заявок на то, что нужно покормить животное.



Однажды, когда город обстреливали, ему удалось спасти кота по заявке, а когда он вывез его в Киев, хозяйка не хотела забирать, просила оставить у себя, или отвезти обратно. Тогда Алексей возмутился, говорит, не сдержал эмоций. Кошку таки забрала дочь заказчицы.

"Многие заводят животных "по приколу" или потому, что это модно. Но ведь животных надо уважать, они — члены семьи. Животное — это как ребенок, ты за него ответственный. Видел неоднократно в мисках для кошек и собак насыпан наполнитель для туалета... Наверное, я так думаю, женщина уехала, а мужчина не знает чем кормить нужно животное. Я очень радуюсь, если нахожу в разбомбленном доме выживших животных. Например, был дом разрушен, а в подвале выжила кошка из котятами. А вообще сила наша в единстве. Мы — классная нация. Мы никогда не покидаем своих — ни людей, ни животных. Тех, кто хочет забрать спасенных животных, таких людей очень много и это радует", — говорит спаситель пушистиков.

После войны Алексей планирует помогать беспризорным животным создать приют. На это его вдохновили подписчики, которые не устают благодарить его за все добрые дела.



"Обязательно хочу заниматься помощью животным после войны. Буду продолжать дело. Когда справлюсь с Ирпенем, перейду на другие города. В приюте будет две комнаты , клетки для животных уже заказал. В приюте будет отдельная линия телефона, куда смогут звонить граждане", – говорит он.

Как сообщал портал, на территории Этнографического комплекса "Украинское село" есть небольшой зверинец с животными и птицами. Заведение оказалось на линии фронта, населенные пункты рядом подверглись разрушениям, нужна помощь в содержании животных.



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