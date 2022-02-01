Мы готовы: Данилов рассказал об украинском подразделении, имеющем стандарты НАТО

Украина готова к противодействию российской агрессии. Об этом сообщил секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова", комментируя вопрос, насколько угроза вторжения действительно велика.

В Украины есть план обороны, фото из открытых источников

По его словам, на сегодняшний день у наших границ есть порядка 120 тысяч войск РФ, однако этого явно недостаточно для полномасштабной войны. А вот к возможным провокациям со стороны российских военных или террористических группировок ОРДЛО армия и спецслужбы готовы.



"Мы к этому готовы. Мы понимаем, что нам нужно делать, как нам нужно делать. Есть четко прописанные процедуры на такой случай. В случае вторжения собирается СНБО и предлагается подписать президенту соответствующий указ (о военном положении — ред.), который в течение 48 часов должна утвердить ВР. В прошлом году мы приняли план обороны, где прописаны все действия", — подчеркнул секретарь.

Кроме того, он призвал украинцев не паниковать и добавил, что в государстве действуют спецподразделения, которые занимаются нацбезопасностью.



"У нас есть силы специальной корпорации, которые работают на всей территории нашей страны. Это наиболее закрытое подразделение. Одно из немногих, имеющих стандарты НАТО, утвержденные представителями НАТО. Это закрытая структура, действующая по всей стране. Мы даже не представляем себе, что это за ребята, чем они занимаются. Это полностью закрытая информация", – пояснил Данилов.

Также он отметил, что уже сформирован состав бригад территориальной обороны на 70-80%. Речь идет о штате мирного времени в 10 тысяч военных, которые будут обучать и руководить расширенными в случае введения чрезвычайного положения подразделениями.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что находилась с рабочим визитом на линии разграничения и там нет паники, она только "в наших смартфонах". Кроме того, она подчеркнула, что уже состоялись первые учения терробороны и они будут проводиться в дальнейшем. На них присутствовали представители более 40 СМИ украинских и иностранных. Чиновница отметила, что формирование подразделений терробороны проходит согласно плану.



Как сообщал портал "Комментарии", глава ведомства поделился планами по трансформации Министерства и реформированию сектора обороны Украины. Предполагается, что будут внедрены цифровые технологии как для организации управленческих процессов, так и для разработки военной тактики ведения боя. В Украине еще появятся кибервойска для защиты от внешних угроз.







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