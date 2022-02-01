Мы готовы: Данилов рассказал об украинском подразделении, имеющем стандарты НАТО

Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
Украина готова к противодействию российской агрессии. Об этом сообщил секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова", комментируя вопрос, насколько угроза вторжения действительно велика.
В Украины есть план обороны, фото из открытых источников
По его словам, на сегодняшний день у наших границ есть порядка 120 тысяч войск РФ, однако этого явно недостаточно для полномасштабной войны. А вот к возможным провокациям со стороны российских военных или террористических группировок ОРДЛО армия и спецслужбы готовы.
Кроме того, он призвал украинцев не паниковать и добавил, что в государстве действуют спецподразделения, которые занимаются нацбезопасностью.
Также он отметил, что уже сформирован состав бригад территориальной обороны на 70-80%. Речь идет о штате мирного времени в 10 тысяч военных, которые будут обучать и руководить расширенными в случае введения чрезвычайного положения подразделениями.
Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что находилась с рабочим визитом на линии разграничения и там нет паники, она только "в наших смартфонах". Кроме того, она подчеркнула, что уже состоялись первые учения терробороны и они будут проводиться в дальнейшем. На них присутствовали представители более 40 СМИ украинских и иностранных. Чиновница отметила, что формирование подразделений терробороны проходит согласно плану.
Как сообщал портал "Комментарии", глава ведомства поделился планами по трансформации Министерства и реформированию сектора обороны Украины. Предполагается, что будут внедрены цифровые технологии как для организации управленческих процессов, так и для разработки военной тактики ведения боя. В Украине еще появятся кибервойска для защиты от внешних угроз.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
Киев
сегодня, 10:57
Команда клоунов с потешными войсками!