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«Мы должны рассказывать миру об ужасах этой войны»: украинская разработчица обратилась к международному IT-сообществу

С таким обращением iOS Tech Lead в IT-команде NIX Евгения Бондарь выступила на IT-конференции Swift Heroes, которая в этом году прошла в Турине (Италия). По словам разработчицы, так она хотела еще раз привлечь внимание иностранцев к войне в Украине

сегодня, 16:15
Автор:

Станислав Молчанов
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«Мы должны рассказывать миру об ужасах этой войны»: украинская разработчица обратилась к международному IT-сообществу

Евгения Бондарь. Фото: NIX

Swift Heroes – это ежегодная международная конференция для iOS-разработчиков. Пятый год подряд мероприятие собирает инженеров со всего мира для обмена опытом и практическими знаниями. В качестве спикеров в разные годы здесь выступали представители топовых компаний: Google, Amazon, Disney, Spotify и другие. В этом году среди докладчиков на Swift Heroes впервые была эксперт украинской IT-команды NIX Евгения Бондарь.


"Мы – храбрая нация. Однако украинцам до сих пор нужна поддержка мероприятия – моральная, материальная, информационная"


Для разработчицы из Харькова одной из целей поездки на конференцию стала возможность рассказать зарубежным коллегам, как война сказалась на ее жизни и судьбах миллионов украинцев.

«Мы должны рассказывать миру об ужасах этой войны»: украинская разработчица обратилась к международному IT-сообществу - фото 2

"Я считаю, мы как IT-специалисты должны использовать любую возможность рассказать миру о нападении россии на Украину и обо всех ужасах, которые агрессор делает в нашем государстве. Украина не сходит с международных обзоров новостей, но все равно люди привыкают к такому информационному фону. Мы должны со всех площадок постоянно подчеркивать миру: эта война продолжается.


Лично я переживаю то, что сейчас болит у миллионов украинцев. Конечно, мы храбрая нация и быстро объединились, чтобы противостоять врагу. Однако украинцам до сих пор нужна поддержка мероприятия моральная, материальная, информационная. Если можете, выходите на митинги в своей стране, рассказывайте о последствиях войны в соцсетях, обращайтесь к местным политикам — вот что я хочу донести аудитории", — рассказала Евгения Бондарь, iOS Tech Lead в NIX.


Еще один важный месседж Евгении касался украинского IT-бизнеса. Несмотря на войну, индустрия продолжает активно работать и приносить в бюджет значительные валютные поступления. По словам разработчика, каждый IT-специалист своими умениями вносит значительный вклад в победу Украины, ведь тем самым поддерживает экономику страны. Кроме того, сегодня IT-сфера — едва ли не единственная отрасль, предоставляющая новые рабочие места и позволяющая людям отдаленно работать с безопасных мест.


«Мы должны рассказывать миру об ужасах этой войны»: украинская разработчица обратилась к международному IT-сообществу - фото 3
«Мы должны рассказывать миру об ужасах этой войны»: украинская разработчица обратилась к международному IT-сообществу - фото 4

При этом даже в столь важное время не стоит забывать о собственном профессиональном развитии. Участие в подобных конференциях, по мнению эксперта NIX, это хорошая возможность поддерживать себя в рабочем тонусе.


Улучшать свои профессиональные навыки – еще одна ключевая задача для IT-специалистов


В рамках основного доклада эксперт выступила с лекцией о важности изучения iOS-разработчиками основ UI/UX-дизайна. Спикер рассказала о ценности этих знаний для эффективной командной работы и улучшении качества конечного продукта.

"Разработчикам следует прислушаться к предложениям дизайнеров и учиться говорить с ними на одном языке. А ведь их идеи берутся не из воздуха, а из четких правил создания удобных, понятных и приятных глазу IT-продуктов. Я убеждена, что современным инженерам на базовом уровне будет полезно разобраться в гайдлайнах Apple, нюансах цвето- и типографики, а также принципах создания макетов", — Евгения Бондарь.

«Мы должны рассказывать миру об ужасах этой войны»: украинская разработчица обратилась к международному IT-сообществу - фото 5

Ранее доклад Евгении на похожую тему заинтересовал многие украинских разработчиков на NIXMultiConf, одной из крупнейших в Восточной Европе IT-конференций. В этот раз харьковчанка решила вынести обсуждение темы на международный уровень.


Справка: NIX – одна из самых многочисленных IT-команд Восточной Украины, которая уже 28 лет специализируется на разработке сложных мультиплатформенных продуктов для компаний из США, стран Европы и Юго-Восточной Азии. Эксперты NIX формируют больше всего IT-комьюнити Харькова, оказывают активную поддержку профильным вузам и предлагают бесплатное обучение по 19 программам подготовки.



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