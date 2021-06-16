Мы целый год слышали, что будет подготовлена госпрограмма о будущем государственных шахт - Корольчук

Мы целый год слышали, что будет подготовлена госпрограмма о будущем государственных шахт, которые больше других несут убытков. Постоянно увеличивается себестоимость добычи угля, потому что растут зарплаты, цены на воду, электроэнергию. Об этом заявил член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук "Комментарии-Украина".

Юрий Корольчук (фото из открытых источников)

"В среднем по госшахтам себестоимость угля — почти 4,5 тыс грн за тонну. В 2021 году будет уже более 5 тыс грн. И нет программы, что с этими шахтами (а их более 30) делать. Часть должны были приватизировать, часть – закрыть, часть перепрофилировать, объединить, попробовать вывести на эффективную работу", — заявил Корольчук.

По его словам, было предложение приватизировать Центрэнерго, собрав пул шахт, в комплекте.

"Надеясь, что это вызовет больший интерес у инвесторов. Но, опять же, пока что процесс фактически замер. К тому же, есть вопрос — а что делать с шахтами, которые не войдут в пул? Что будет с людьми, которые там работают? Их уволят, будут переучивать? Денег на это сейчас нет... Так что мы и далее остаемся дефицитной страной в части угля. То, что в этом году это было менее ощутимо (кризис, меньше нужно было электроэнергии, угля) — не показательно. Экономика обновится, мы выйдем на стабильный дефицит угля. А импортируем мы порядка 5 млн тонн ежегодно. А ведь могли бы добывать его сами, не импортировать — ни с РФ, ни с Южной Африки, ни с США. Пока же эта зависимость сохраняется..." , — добавил он.

Как сообщали ранее инцидент, который унес жизни 11 человек, произошел 28 февраля в провинции Бам в северной части Буркина-Фасо. Там обвалилась шахта, в которой добывали золото. Погибли 11 сотрудников шахты, три человека получили ранения.

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