МВД предлагает штрафовать водителей на летних шинах

Заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий акцентирует внимание на важности "переобувания" авто. Поскольку многие украинцы не соблюдают этого совета, заместитель главы полиции предлагает ввести обязательную смену шин с летней на зимнюю на законодательном уровне. Об этом он сообщает на своей странице в Фейсбуке.

Фото: Автовзгляд

В пример Алексей приводит ряд стран, в которых отсутствие зимних шин карается штрафом.

Заместитель отмечает, что летние шины на зимних дорогах могут привести к серьезным авариям. Это не только угроза для владельца автомобиля, но и для других участников дорожного движения. Алексей Билошицкий привел несколько неоспоримых фактов в пользу зимней резины:

- у нее гораздо лучшее сцепление с дорогой в зимнюю погоду;

- она не теряет свои свойства от низких температур;

- она имеет меньший тормозной путь, чем летняя резина.

Напоминаем, что с первого октября украинские водители должны ездить с включенными фарами или ходовыми огнями вне населенных пунктов.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что в Украине ввели новые требования к велосипедистам и пешеходам.





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