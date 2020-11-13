МВД предлагает штрафовать водителей на летних шинах

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Кириєнко Анна
Заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий акцентирует внимание на важности "переобувания" авто. Поскольку многие украинцы не соблюдают этого совета, заместитель главы полиции предлагает ввести обязательную смену шин с летней на зимнюю на законодательном уровне. Об этом он сообщает на своей странице в Фейсбуке.
Фото: Автовзгляд
В пример Алексей приводит ряд стран, в которых отсутствие зимних шин карается штрафом.
Заместитель отмечает, что летние шины на зимних дорогах могут привести к серьезным авариям. Это не только угроза для владельца автомобиля, но и для других участников дорожного движения. Алексей Билошицкий привел несколько неоспоримых фактов в пользу зимней резины:
- у нее гораздо лучшее сцепление с дорогой в зимнюю погоду;
- она не теряет свои свойства от низких температур;
- она имеет меньший тормозной путь, чем летняя резина.
Напоминаем, что с первого октября украинские водители должны ездить с включенными фарами или ходовыми огнями вне населенных пунктов.
Также сайт "Комментарии" сообщает, что в Украине ввели новые требования к велосипедистам и пешеходам.
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