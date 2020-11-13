kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.11.2020

BTC/USD

16255.42

ETH/USD

463.32

LTC/USD

63.69

НБУ 13.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события МВД предлагает штрафовать водителей на летних шинах
commentss НОВОСТИ Все новости

МВД предлагает штрафовать водителей на летних шинах

Заместитель главы Департамента патрульной полиции сообщает, что смена шин в зимний сезон должна контролироваться на законодательном уровне

сегодня, 14:15
Автор:

Кириєнко Анна

Заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий акцентирует внимание на важности "переобувания" авто. Поскольку многие украинцы не соблюдают этого совета, заместитель главы полиции предлагает ввести обязательную смену шин с летней на зимнюю на законодательном уровне. Об этом он сообщает на своей странице в Фейсбуке.

МВД предлагает штрафовать водителей на летних шинах

Фото: Автовзгляд

В пример Алексей приводит ряд стран, в которых отсутствие зимних шин карается штрафом.

Заместитель отмечает, что летние шины на зимних дорогах могут привести к серьезным авариям. Это не только угроза для владельца автомобиля, но и для других участников дорожного движения. Алексей Билошицкий привел несколько неоспоримых фактов в пользу зимней резины:

-  у нее гораздо лучшее сцепление с дорогой в зимнюю погоду;

-  она не теряет свои свойства от низких температур;

-  она имеет меньший тормозной путь, чем летняя резина.

Напоминаем, что с первого октября украинские водители должны ездить с включенными фарами или ходовыми огнями вне населенных пунктов.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что в Украине ввели новые требования к велосипедистам и пешеходам.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/Bilosh/posts/10222022440302622
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ