Мужчины за границей могут выдохнуть: В ВР сказали, будут ли возвращать их силой

По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александра Мережко, абсолютное большинство мужчин, находящихся в странах Европейского Союза, находятся там на вполне законных основаниях. При этом он подчеркнул, что принудительный возврат, то есть экстрадицию, можно применять только в том случае, если гражданин является преступником. То есть, подчеркнул политик, для возвращения мужчин в Украину должны быть правовые основания.

Александр Мережко

Как подчеркнул Мережко, пока нет никаких путей, которые позволили бы принудительно, но законно вернуть мужчин в Украину. При этом депутат добавил, что, очевидно, такие действия невозможно предпринять в принципе.

По словам нардепа, правда в том, что большая часть находящихся за рубежом украинцев в основном находятся там на законных основаниях. Кроме того, часто они уехали за границу еще до полномасштабного вторжения террористической России. То есть, подчеркнул политик, эти люди не преступники. Именно поэтому, добавил Мережко, к этим людям нельзя применять процесс экстрадиции.

При этом нардеп признал, что некоторые европейские государства действительно рассматривают механизмы, по которым можно вернуть военнообязанных мужчин. Однако, добавил Мережко, речь даже не идет о том, что этих граждан будут возвращать силой.

Политик добавил, что возвращение украинцев домой есть вопрос морали. Однако повлиять на решение мужчин каким-либо из правовых средств нет возможности.

"Могу утверждать, что сейчас на уровне межпарламентской дипломатии такой вопрос не стоит в повестке дня",

– подчеркнул народный депутат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде говорят об угрозе того, что миллионы украинцев начнут отказываться от гражданства.