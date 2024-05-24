Мужчины и женщины в Украине: кто за что отвечает в современном браке

Современное украинское общество стоит на развилке традиций и современных вызовов по семейным ролям. Результаты нового опроса, проведенного известным сайтом знакомств UkrDate, поднимают занавес над представлениями украинцев о роли мужчины и женщины в семье.

67% украинок считают, что в браке должны работать оба

Согласно исследованию, в котором приняли участие более 19 тысяч человек в возрасте от 25 до 65 лет из разных регионов страны, 64% респондентов высказываются в пользу "трудового равноправия". Это означает, что оба супруга должны не только работать, но и разделять домашние обязанности, заботу о детях и бытовые вопросы на равных началах.

Однако 34% опрошенных все еще поддерживают традиционную модель, где мужчина отвечает за заработок, а женщина сосредотачивается на домашнем уюте и воспитании детей. Интересно, что такая модель имеет большую поддержку среди женщин от 46 до 55 лет, что может свидетельствовать о культурной инерции старших поколений.

Сравнивая эти данные с тенденциями в Европе и Северной Америке, Украина выглядит несколько отсталой. В странах, где эмансипация уже "победила", около 70% мужчин поддерживают равноправие в брачных обязанностях. Например, в Германии и США этот показатель достигает соответственно 72% и 77% среди женщин, стремящихся к карьере.

На фоне этих цифр выделяется другой опрос UkrDate, который изучал, о чем украинцы чаще всего врут на сайтах знакомств. Оказалось, что 13% мужчин завышают свои доходы, чтобы казаться более привлекательными, особенно привержены патриархальной модели. Большинство таких респондентов старше 35 лет и проживают в больших городах.

Опрос также показывает, что младшее поколение женщин в Украине больше настроено на самореализацию и независимость. Приблизительно 67% женщин в возрасте от 36 до 45 лет выступают за равноправие в семейных ролях.

Эти результаты свидетельствуют об эволюции сознания украинцев и изменении подходов к семейным отношениям. Хотя большинство мужчин в стране еще придерживаются традиционных взглядов, движение к современным стандартам равноправия неизбежно, а понимание гендерного равенства постепенно проникает в украинские дома.