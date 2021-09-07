Музей Голодомора-геноцида открыл обновленную экспозицию

7 сентября в Национальном музее Голодомора-геноцида была открыта обновленная экспозиция Зал памяти. Стоит отметить, что это произошло благодаря поддержке мецената Александра Петровского, а также его семьи и фонда "Солидарность". Об этом сообщает 24 Канал.

Музей Голодомору-геноциду. Фото: 24 канал.

Итак, сейчас в технологиях 3D-мэпинга вся правда о Голодоморе и 10,5 миллионов жертв.

В этом торжественном мероприятии принимал участие министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, а также предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Особенно это актуально, когда мы празднуем 30-ю годовщину восстановления нашей государственной независимости. Мы должны ценить большой дар свободы и независимости, которым мы с вами обладаем. Мы имеем свою независимое Украинское государство, - сказал митрополит Епифаний.

"Этот проект — пример эффективного государственно-частного партнерства, который благодаря интерактивным технологиям даст шанс нашей молодежи приобщиться к знаниям о Голодоморе", — подчеркнул министр.

В инициативе Фонда "Солидарность" могут участвовать все желающие украинцы. Тем самым они смогут внести посильную лепту в сохранение национальной памяти. Об этом рассказала куратор проекта реконструкции Зал памяти Анжелика Петровская.

Фото: 24-канал.

Дочь Петровской, 10-летняя Александра, которая учится в 5 классе, озвучила украинский и английский версию текста фильма, выполненного в технологии 3D-мапинг. Отмечается, что больше всего девочку поразила Книга памяти жертв Голодомора. В одном из томов были названы шесть имен родственников Александры, что в те времена были замучены голодом.

Директор Днепровского национального академического украинского музыкально-драматического театра имени Шевченко Оксана Петровская выступила на открытии Зала памяти. Она является потомком жертв Голодомора.

Моя семья Вовк тяжело пострадала во времена Голодомора. По свидетельству моей тети Анны Шекоты, убиты голодом мой прадед — Афанасий Вовк, и прабабушка — Марина Вовк, которым было на момент преступления по 65 лет и 67 лет. Свидетельство о голоде мои родные давали шепотом, настолько был живучим страх перед тем бедствием, — поделилась Оксана Петровская.

Исполнитель аудиовизуальной части проекта обновления Зала памяти является украинская компания Magic Innovations. Она работала в Швейцарии, Франции и Арабских Эмиратах и имеет много опыта. Фильм разделен на четыре тематические сезоны, которые отражают подготовку, обстоятельства, преступную цель и результат Голодомора. Видеоряд сверстан в сочетании с физическими экспонатами музея — лодкой, прялкой, сундуком и другими предметами.

По мнению директора Музея Олеси Стасюк, новое аудиовизуальное сопровождение, интерактивные стенды с книгами памяти и картами, Touch-экраны с информацией об обстоятельствах Голодомора, а также видеопоказания очевидцев, привлекут внимание новой молодежной аудитории, которая должна быть знакома с величайшей трагедией украинской нации и уметь защищать правду о Голодоморе в мире.





Открытие обновленного Зала памяти, который входит в места обязательного протокольного посещения главами иностранных государств, посвященный Международному Форуму об исследовании искусственных массовых голосов и обнародования уточненных данных о количестве жертв: 1921-1923 — 3,5 миллиона убитых, 1932-1933 — 10500000, 1946-1947 — 1,5 миллиона убитых.

Вместе количество жертв террора голодом во время русской оккупации ХХ века — 15500000 человек.

Эта цифра опирается на обновленные данные криминалистических, демографических и правовых экспертиз, которые одобрены ведущими научными институтами.

Обнародование уточненных данных о количестве жертв Голодоморов является событием мирового значения, ведь раскрывает целенаправленный намерении уничтожить украинскую нацию и механизмы совершения преступления геноцида.

Это также должно ускорить признание в мире Голодомора 1932-1933 геноцидом украинской нации.

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