Музей Голодомора-геноцида открыл обновленную экспозицию

BTC/USD
46768.64
ETH/USD
3437.21
LTC/USD
182.76
USD/UAH
26.82
EUR/UAH
32.00
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
7 сентября в Национальном музее Голодомора-геноцида была открыта обновленная экспозиция Зал памяти. Стоит отметить, что это произошло благодаря поддержке мецената Александра Петровского, а также его семьи и фонда "Солидарность". Об этом сообщает 24 Канал.
Музей Голодомору-геноциду. Фото: 24 канал.
Итак, сейчас в технологиях 3D-мэпинга вся правда о Голодоморе и 10,5 миллионов жертв.
В этом торжественном мероприятии принимал участие министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, а также предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.
В инициативе Фонда "Солидарность" могут участвовать все желающие украинцы. Тем самым они смогут внести посильную лепту в сохранение национальной памяти. Об этом рассказала куратор проекта реконструкции Зал памяти Анжелика Петровская.
Фото: 24-канал.
Дочь Петровской, 10-летняя Александра, которая учится в 5 классе, озвучила украинский и английский версию текста фильма, выполненного в технологии 3D-мапинг. Отмечается, что больше всего девочку поразила Книга памяти жертв Голодомора. В одном из томов были названы шесть имен родственников Александры, что в те времена были замучены голодом.
Директор Днепровского национального академического украинского музыкально-драматического театра имени Шевченко Оксана Петровская выступила на открытии Зала памяти. Она является потомком жертв Голодомора.
Исполнитель аудиовизуальной части проекта обновления Зала памяти является украинская компания Magic Innovations. Она работала в Швейцарии, Франции и Арабских Эмиратах и имеет много опыта. Фильм разделен на четыре тематические сезоны, которые отражают подготовку, обстоятельства, преступную цель и результат Голодомора. Видеоряд сверстан в сочетании с физическими экспонатами музея — лодкой, прялкой, сундуком и другими предметами.
По мнению директора Музея Олеси Стасюк, новое аудиовизуальное сопровождение, интерактивные стенды с книгами памяти и картами, Touch-экраны с информацией об обстоятельствах Голодомора, а также видеопоказания очевидцев, привлекут внимание новой молодежной аудитории, которая должна быть знакома с величайшей трагедией украинской нации и уметь защищать правду о Голодоморе в мире.
Открытие обновленного Зала памяти, который входит в места обязательного протокольного посещения главами иностранных государств, посвященный Международному Форуму об исследовании искусственных массовых голосов и обнародования уточненных данных о количестве жертв: 1921-1923 — 3,5 миллиона убитых, 1932-1933 — 10500000, 1946-1947 — 1,5 миллиона убитых.
Вместе количество жертв террора голодом во время русской оккупации ХХ века — 15500000 человек.
Эта цифра опирается на обновленные данные криминалистических, демографических и правовых экспертиз, которые одобрены ведущими научными институтами.
Обнародование уточненных данных о количестве жертв Голодоморов является событием мирового значения, ведь раскрывает целенаправленный намерении уничтожить украинскую нацию и механизмы совершения преступления геноцида.
Это также должно ускорить признание в мире Голодомора 1932-1933 геноцидом украинской нации.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости