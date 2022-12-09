Можно ли отмечать Рождество дважды – 25 декабря и 7 января: в церкви дали ответ

В украинском обществе до сих пор продолжаются дискуссии относительно даты празднования Рождества – 25 декабря или же 7 января. Первая дата – со всем христианским миром и по Григорианскому календарю, вторая – по Юлианскому, с некоторыми странами. Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) в этом году разрешил проводить богослужения в честь Рождества Христова 25 декабря. Можно ли украинцев дважды встречать рождественский вечер и как на это смотрит ПЦУ, рассказали в "Vikna".

Рождество. Фото: из открытых источников

Митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр Драбинко высказал мнение, что никакого негатива не будет, если украинцы будут праздновать Рождество дважды – 25 декабря и 7 января. К тому же, нужно понимать, что довольно большой процент украинцев до сих пор не определились, когда же праздновать Рождество Христово и не стоит из-за этого устраивать споры и разбирательства. Ведь бывает так, что даже в семье не могут прийти к согласию, когда праздновать этот большой христианский праздник.

"Знайте, лишней молитвы не бывает. Если говорить по-богословски, то мы Рождество отмечаем по каждой Божественной литургии, которую завершаем, то есть 365 раз в год", — подчеркнул митрополит.

По его словам, во время праздничной литургии упоминаются Евангельские события, среди которых и Рождество, и Воскресение, и Голгофа, и Вознесение Господа на небеса. Поэтому сам факт празднования Рождества и прославление Христа – это, конечно же, не грех.

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