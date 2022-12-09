logo

BTC/USD

17158.73

ETH/USD

1275.19

LTC/USD

76.87

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Можно ли отмечать Рождество дважды – 25 декабря и 7 января: в церкви дали ответ
commentss НОВОСТИ Все новости

Можно ли отмечать Рождество дважды – 25 декабря и 7 января: в церкви дали ответ

В ПЦУ положительно смотрят на то. чтобы отмечать Рождество дважды

сегодня, 07:20 comments3190
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

В украинском обществе до сих пор продолжаются дискуссии относительно даты празднования Рождества – 25 декабря или же 7 января. Первая дата – со всем христианским миром и по Григорианскому календарю, вторая – по Юлианскому, с некоторыми странами. Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) в этом году разрешил проводить богослужения в честь Рождества Христова 25 декабря. Можно ли украинцев дважды встречать рождественский вечер и как на это смотрит ПЦУ, рассказали в "Vikna".

Можно ли отмечать Рождество дважды – 25 декабря и 7 января: в церкви дали ответ

Рождество. Фото: из открытых источников

Митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр Драбинко высказал мнение, что никакого негатива не будет, если украинцы будут праздновать Рождество дважды – 25 декабря и 7 января. К тому же, нужно понимать, что довольно большой процент украинцев до сих пор не определились, когда же праздновать Рождество Христово и не стоит из-за этого устраивать споры и разбирательства. Ведь бывает так, что даже в семье не могут прийти к согласию, когда праздновать этот большой христианский праздник.

"Знайте, лишней молитвы не бывает. Если говорить по-богословски, то мы Рождество отмечаем по каждой Божественной литургии, которую завершаем, то есть 365 раз в год", — подчеркнул митрополит.

По его словам, во время праздничной литургии упоминаются Евангельские события, среди которых и Рождество, и Воскресение, и Голгофа, и Вознесение Господа на небеса. Поэтому сам факт празднования Рождества и прославление Христа – это, конечно же, не грех.

Читайте также на портале "Комментарии" — когда праздновать Рождество: в ПЦУ внесли ясность.

Еще раньше "Комментарии" писали - в ПЦУ разьяснили, когда праздновать День святого Николая.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://vikna.tv/ru/styl-zhyttya/kogda-prazdnovat-rozhdestvo-v-ukraine-i-mozhno-li-dvazhdy/
Теги:
comments

Обсуждения

Олександр

сегодня, 14:12

Александр., пост остається постом.

Олександр

сегодня, 14:11

Все житя наші діди баби та батьки святкували ....Різдво 7СІЧНЯ . і для мене це свято останеться до кінця наших днів ... Амінь...

Олександр

сегодня, 13:11

Різдво 25 грудня - є новий рік, різдво 7 січня - немає нового року. Ось і вирішуйте самі.

Александр.

сегодня, 10:18

А как же пост?

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!