Может ли Украина поднять вопрос о списании госдолга: в парламенте объяснили нюанс

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Время от времени в Украине возникает вопрос о возможности списания госдолга, а, учитывая полномасштабную войну, кучу проблем в экономике, данный вопрос более, чем актуален. Однако, несмотря на все сложности, с которыми сегодня столкнулась Украина, официальный Киев не может поднимать этот вопрос, поскольку нуждается в поддержке и доверии партнеров и союзников. Более подробно ситуацию в проекте портала "Комментарии" "Без кнопок" объяснила волонтер и нардеп от партии "Слуга Народа" Анна Пуртова.
Списання держборгу України
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Анна Пуртова объяснила, что та финансовая помощь, которая поступает Украине от партнеров, очень важна для победы. Украина сегодня не в состоянии все расходы на армию финансировать исключительно из государственного бюджета.
Нардеп добавила, что многие партнеры, понимая сложную ситуацию Украины, соглашаются на то, чтобы оказывать помощь в виде грантов, в частности, так действуют США. Также кредиты на льготных условиях Киев получает от европейских партнеров.
Читайте на портале "Комментарии" — Анна Пуртова: "Когда вижу расходы из бюджета на вещи, которые не важны для победы, меня это раздражает".
Обсуждения
Новости