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Может ли Украина поднять вопрос о списании госдолга: в парламенте объяснили нюанс

Вопрос о списании госдолга обязательно будет подниматься, но уже после победы, отметила нардеп Анна Пуртова

сегодня, 19:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Время от времени в Украине возникает вопрос о возможности списания госдолга, а, учитывая полномасштабную войну, кучу проблем в экономике, данный вопрос более, чем актуален. Однако, несмотря на все сложности, с которыми сегодня столкнулась Украина, официальный Киев не может поднимать этот вопрос, поскольку нуждается в поддержке и доверии партнеров и союзников. Более подробно ситуацию в проекте портала "Комментарии" "Без кнопок" объяснила волонтер и нардеп от партии "Слуга Народа" Анна Пуртова.

Может ли Украина поднять вопрос о списании госдолга: в парламенте объяснили нюанс

Списання держборгу України


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"Представим, что человек взял кредит на машину. Через год женится и хочет взять кредит на квартиру. Дадут ли его, если он скажет: "Но давайте сначала поговорим о том, что я не буду платить за машину". На сегодняшний момент мы не можем говорить о списании, потому что нужны деньги на армию. Если сейчас не будем их получать, то не вернем ни Донбасс, ни Крым", – заявила нардеп.

Анна Пуртова объяснила, что та финансовая помощь, которая поступает Украине от партнеров, очень важна для победы. Украина сегодня не в состоянии все расходы на армию финансировать исключительно из государственного бюджета.

Нардеп добавила, что многие партнеры, понимая сложную ситуацию Украины, соглашаются на то, чтобы оказывать помощь в виде грантов, в частности, так действуют США. Также кредиты на льготных условиях Киев получает от европейских партнеров.

"Помощь, которую получаем от США, это чисто гранты, а не кредиты. То, что идет из Европы – льготные кредиты. Разговаривать о списании будем потом и партнеры нас поддержат", – отметила политика.

Читайте на портале "Комментарии" — Анна Пуртова: "Когда вижу расходы из бюджета на вещи, которые не важны для победы, меня это раздражает".





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=seObzPCgonc
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